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Фернандес – о стычке с игроками «Спартака»: «Защитили младшего товарища»

04 марта 2020, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прояснил, что произошло в перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «армейцами» и игроками «Спартака».

Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях.

Напомним, что когда команды уходили на перерыв, голкипер «Спартака» Артём Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова, за одноклубника вступился защитник ЦСКА Марио Фернандес, у которого в свою очередь возник конфликт с нападающим красно-белых Александром Соболевым. После этого к стычке присоединились другие игроки обеих команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
05 марта в 13:54
Молодцы поступили по мужски, а не как Ребров по свински.
RIR68
RIR68
05 марта в 09:34
свиньи вели себя по-свински.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 марта в 07:06
Карпов мерзкий типок. Не просто так ему прилетело. Особенно его симуляция понравилась. Налетел на руку пузом и схватился за лицо. Кто в такое поверит? Иванов, конечно.
Serg3.12
Serg3.12
04 марта в 23:34
Всем игрокам Цска по ордену, нерусскоговорящему россиянину - героя)
Семён Чёрствый
Семён Чёрствый
04 марта в 23:25
Не успел перейти в новую команду, а уже на противников прыгает,что ж нашёл клуб себе под стать.
Columb
Columb ответил ЦСКА 06
04 марта в 23:22
На поле русский язык не нужен.
Возможно, ЦСКА с такой игрой и не нужен.
cska59
cska59
04 марта в 22:56
А штанголиз куда лезет-посадили лавку полировать,вот и полируй .
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 22:48
Так это Ребров первый начал?!? По штангам соскучился, вот и бесится!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил itujan
04 марта в 22:36
На поле русский язык не нужен.
Судья Иванов
Судья Иванов ответил Бог солнца
04 марта в 22:34
Пусть он хоть по китайски говорит, лишь бы играл также. Лучший правый крайний лиги. Аиртона натурализовать тоже можно после такой игры.
Похоже в игре с Лудогорцем он на китайском и говорил.
Бог солнца
Бог солнца ответил itujan
04 марта в 22:29
Пусть он хоть по китайски говорит, лишь бы играл также. Лучший правый крайний лиги. Аиртона натурализовать тоже можно после такой игры.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 марта в 22:29
    Великолепный
    Великолепный
    04 марта в 22:20
    Молодцы Марио, защитили 17 -ти летнего пацана.
    itujan
    itujan
    04 марта в 22:17
    Когда игрок сборной России на русском языке говорить научится?
    VIPded
    VIPded
    04 марта в 22:13
    Так получил в дыню Тёмушка али нет?)))
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