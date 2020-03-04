Фернандес – о стычке с игроками «Спартака»: «Защитили младшего товарища»

1583347775

04 марта 2020, 21:49

Защитник ЦСКА прояснил, что произошло в перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «армейцами» и игроками «Спартака».

Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях.