Фернандес – о стычке с игроками «Спартака»: «Защитили младшего товарища»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прояснил, что произошло в перерыве матча 1/4 финала Кубка России между «армейцами» и игроками «Спартака».
Мы не можем давать в обиду нашего младшего товарища. Надо его защищать. Мы не позволим так поступать с нашими игроками. Это игра на повышенных эмоциях.
Напомним, что когда команды уходили на перерыв, голкипер «Спартака» Артём Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова, за одноклубника вступился защитник ЦСКА Марио Фернандес, у которого в свою очередь возник конфликт с нападающим красно-белых Александром Соболевым. После этого к стычке присоединились другие игроки обеих команд. Позже все игроки скрылись в подтрибунном помещении.