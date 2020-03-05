Игало: «Руни – боец на поле, он борется до последнего»

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05 марта 2020, 09:36

Форвард «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча с «Дерби Каунти» в 1/8 финала Кубка Англии высказался о нападающем «баранов» , долгое время выступавшем за «красных дьяволов».

Уэйн Руни – это всегда идол, как и многие другие игроки «Юнайтед». Он хороший парень. Он боец на поле, он борется до последнего, с начала и до конца матча. Он тот, кто никогда не сдается в игре, к тому же он хороший бомбардир.