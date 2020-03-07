Умяров из-за травмы не сыграет за «Спартак» в марте

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, скорее всего, не сможет помочь своей команде в марте из-за травмы.
В ближайшее время 19-летний футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе, однако ему потребуется время, чтобы набрать физическую форму.
Только-только пробился в основу, и сразу травма... в марте важный отрезок - очень пригодился бы команде. Ждём в оставшейся части чемпионата!
Только-только пробился в основу, и сразу травма... в марте важный отрезок - очень пригодился бы команде. Ждём в оставшейся части чемпионата!