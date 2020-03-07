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Умяров из-за травмы не сыграет за «Спартак» в марте

вчера, 11:37

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, скорее всего, не сможет помочь своей команде в марте из-за травмы.

В ближайшее время 19-летний футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе, однако ему потребуется время, чтобы набрать физическую форму.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:26
Наильчик ,ждём !
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 16:04
здоровья !
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 12:58
Здоровья тебе пацанчик
makkie
makkie
вчера в 12:46
Скорейшего выздоровления Наилю!
Только-только пробился в основу, и сразу травма... в марте важный отрезок - очень пригодился бы команде. Ждём в оставшейся части чемпионата!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 12:33
Как говорится: губит людей не пиво - губит людей cпapтак
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:08
Талантливый парнишка. Скоро должен и в сборной появиться. Пора менять Ерохина и ему подобных туристов в сборной.
МапС
МапС
вчера в 11:56
Наилю здоровья и скорейшего возвращения! Хорошо, что щас в Спартаке нет проблем с заменяемостью по позициям.
Columb
Columb
вчера в 11:51
Здоровья Умярову!
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