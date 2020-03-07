Умяров из-за травмы не сыграет за «Спартак» в марте

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вчера, 11:37

Сообщается, что полузащитник «Спартака» , скорее всего, не сможет помочь своей команде в марте из-за травмы.

В ближайшее время 19-летний футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе, однако ему потребуется время, чтобы набрать физическую форму.