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Бакаев: «Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с „Краснодаром“»

05 марта 2020, 06:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, получивший травму в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2), рассказал о своём состоянии.

Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой!

У меня всё нормально, небольшое сотрясение. Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром».

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
05 марта в 16:06
Выздоравливай, ты нужен своей команде. Но сильно не переживай, Спартак и так в большинстве. Ведь с вами снова играет -Лапочкин!
oFANATo
oFANATo
05 марта в 13:23
Не торопись.

С головой шутить нельзя.

Здоровье дороже чем игра

С Краснодаром
Рыжая Борода
Рыжая Борода
05 марта в 09:53
Бакаев наш любимчик! но Гус Тиль вчера был очень даже.
makkie
makkie ответил cska vperiod
05 марта в 09:43
Быки накажут опустят вас с тобой и без тебя.
Сильно вчера расстроился?)
25процентный клоун
25процентный клоун
05 марта в 08:57
Здоровья!
vashinin
vashinin
05 марта в 08:31
Верим в тебя!
cska vperiod
cska vperiod
05 марта в 07:42
Быки накажут опустят вас с тобой и без тебя.
Некакойшенко
Некакойшенко
05 марта в 06:42
Давай Зелимхан, выздоравливай.
Тебе ещё деревянного игрочишку в полуфинале на пятую точку сажать.
mihaluch
mihaluch
05 марта в 06:35
Бакаев был лучшим в кубковом матче.
112910415
112910415
05 марта в 06:22
лечись, работай ... ждём !
NbKA555
NbKA555
05 марта в 06:09
Здоровья !Если бы остался на второй тайм вчера ,то выиграли бы мы в основное время !Еще раз здоровья !
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