Бакаев: «Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с „Краснодаром“»

Полузащитник «Спартака» , получивший травму в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2), рассказал о своём состоянии.

Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой!

У меня всё нормально, небольшое сотрясение. Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром».