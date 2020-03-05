Бакаев: «Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с „Краснодаром“»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, получивший травму в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2), рассказал о своём состоянии.
Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой!
У меня всё нормально, небольшое сотрясение. Сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром».
С головой шутить нельзя.
Здоровье дороже чем игра
С Краснодаром
С головой шутить нельзя.
Здоровье дороже чем игра
С Краснодаром
Тебе ещё деревянного игрочишку в полуфинале на пятую точку сажать.
Тебе ещё деревянного игрочишку в полуфинале на пятую точку сажать.