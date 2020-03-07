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«Динамо» обыграло «Тамбов»

вчера, 18:27
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«Динамо» обыграло «Тамбов» в матче 21-го тура РПЛ.

«Динамо» (27) занимает 7-е место, «Тамбов» (22) расположился на 12-й позиции.

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» — «Тамбов» 1:0 (1:0)
Гол: Комличенко 34

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Каборе (Нойштедтер 63), Н'Жи (Слай 88), Филипп (Шимански 75), Рауш, Комличенко
Главный тренер: Новиков Кирилл.

«Тамбов»: Шелия, Килин, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Каплиенко, Костюков (Федчук 78), Карасев (Хосонов 73), Тетрашвили, Мелкадзе, Обухов (Мамтов 83)
Главный тренер: Первушин Сергей.

Предупреждения: Филин 21, Грицаенко 59, Обухов 80, Рауш 84, Мелкадзе 89

Судья: Казарцев Василий.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил НЕ президент рфс
вчера в 23:17
Пока Украина не бомбанула , у Жени Харьковского дела отлично шли и без Лукойла , и без Газпрома и без ВТБ . Пример неуместен.
Человек, желающий быть объективным , хотя бы в минимальной степени, такие вещи писать не будет. Гинера подрубил стадион. Он его построил исключительно на свои, влез в долги. Это началось примерно в 2011 г. ( Украина с 2014 г). В этой связи ЦСКА живет в ограниченных финансовых условиях уже 8 лет. Это просто констатация фактов не более того. Если сейчас (не дай бог) с учетом Северного потока, Турции и Китая у Газпрома начнутся проблемы, то поплывут и Зенит , и Оренбург, и Сочи.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Е Т
вчера в 22:39
судьи с варом чудят, чистый гол стёрли
вар видать не для рпл!толку от нее пока нет!или от него?
drug01
drug01
вчера в 22:05
Важная победа,важные очки!!!!
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 21:48
Будет до конца сезона так играть , надо валить за бугор в нормальный чемп и будет счастье , в нашем ловить нечего скоро этот пузырь лопнет...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:46
А я, например, хотел купить БМВ Х-6, но в итоге остался со старым Фольксвагеном.. И что из этого? У ЦСКА нет нефти ( Лукойл) и нет госденег ( ВТБ). Каждый живет и тратит исходя из своих возможностей. Хотя оба парня неплохие и пригодились бы.
Пока Украина не бомбанула , у Жени Харьковского дела отлично шли и без Лукойла , и без Газпрома и без ВТБ . Пример неуместен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:38
Отмену первого гола комментировать не берусь , а второй просто на загляденье ! Ну что ж ,с победой ! И Комличенко совсем не плох ! Обидно ,что в следующем сезоне ,Зенит заберёт его себе !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил alex spartakovih
вчера в 21:25
динамо на подъеме!
Это мы его подняли ,вон чем ! ))))
мангo
мангo
вчера в 21:23
Затащил новичек.. Ну че бабайкин Шкурин ведь круче)
Е Т
Е Т
вчера в 21:19
судьи с варом чудят, чистый гол стёрли
Сп62
Сп62 ответил Bom Bom
вчера в 20:56
Пусть поиграет, а мы посмотрим.
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 20:51
динамо на подъеме!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:48
Вот форвард! Вот это настоящий форвард!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:20
Опять судьи помогли ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 20:14, ред.
Шикарный гол получился, на европейский манер. Динамо с победой, выбор состава у них конечно богатый. Забавно, что цска хотели купить и Соболева, и Комличенко... а в итоге остались с Чаловым, а эти ребята приносят пользу другим клубам! 💪
А я, например, хотел купить БМВ Х-6, но в итоге остался со старым Фольксвагеном.. И что из этого? У ЦСКА нет нефти ( Лукойл) и нет госденег ( ВТБ). Каждый живет и тратит исходя из своих возможностей. Хотя оба парня неплохие и пригодились бы.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
вчера в 19:51
Динамо с победой!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:45
Динамо и его болельщиков с победой.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:45
Молодцы cop -ы причесали волчат!!!
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:36, ред.
Судья ноготь Комличеко увидел в офсайде.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:31
Динамо с победой!!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:30
Заслуженная победа!
makkie
makkie
вчера в 19:21
Шикарный гол получился, на европейский манер.
Динамо с победой, выбор состава у них конечно богатый.

Забавно, что цска хотели купить и Соболева, и Комличенко... а в итоге остались с Чаловым, а эти ребята приносят пользу другим клубам! 💪
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:12
С победой!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 19:09
МолоДцы!! С побеДой💪💪
рже
рже
вчера в 19:05
А Рубин несмог
Ganymed1
Ganymed1
вчера в 18:59
Тамбов мертвый
VIPded
VIPded
вчера в 18:58
Не понимаю я ЦСКА с его отказом от Комличенко...(((
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:57
Всех динамиков с победой!
Комличенко понравился, умный игрок и при этом еще и забивной.
С Филиппом будет хорошая связка, думаю. А вот Новиков... пора нам лохматого на царствие.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:56
Отлично ! Тамбовский автобус не сработал !)
andrefino13
andrefino13
вчера в 18:53
Понравился Комличенко и команда Тамбоа, не подарок команда, хотелось бы увидеть её в РПЛ в следующем сезоне.
beefs
beefs
вчера в 18:52
Все идёт по графику..
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