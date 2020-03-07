«Динамо» обыграло «Тамбов» в матче 21-го тура РПЛ.
«Динамо» (27) занимает 7-е место, «Тамбов» (22) расположился на 12-й позиции.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» — «Тамбов» 1:0 (1:0)
Гол: Комличенко 34
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Каборе (Нойштедтер 63), Н'Жи (Слай 88), Филипп (Шимански 75), Рауш, Комличенко
Главный тренер: Новиков Кирилл.
«Тамбов»: Шелия, Килин, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Каплиенко, Костюков (Федчук 78), Карасев (Хосонов 73), Тетрашвили, Мелкадзе, Обухов (Мамтов 83)
Главный тренер: Первушин Сергей.
Предупреждения: Филин 21, Грицаенко 59, Обухов 80, Рауш 84, Мелкадзе 89
Судья: Казарцев Василий.
Динамо с победой, выбор состава у них конечно богатый.
Забавно, что цска хотели купить и Соболева, и Комличенко... а в итоге остались с Чаловым, а эти ребята приносят пользу другим клубам! 💪
Динамо с победой, выбор состава у них конечно богатый.
Забавно, что цска хотели купить и Соболева, и Комличенко... а в итоге остались с Чаловым, а эти ребята приносят пользу другим клубам! 💪
Комличенко понравился, умный игрок и при этом еще и забивной.
С Филиппом будет хорошая связка, думаю. А вот Новиков... пора нам лохматого на царствие.
Комличенко понравился, умный игрок и при этом еще и забивной.
С Филиппом будет хорошая связка, думаю. А вот Новиков... пора нам лохматого на царствие.