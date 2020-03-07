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«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»

вчера, 19:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (40) располагается на девятом месте, «Вест Хэм» (27) — 16-й.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0 (0:0)
Гол: Ляказетт 78

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Себальос, Джака, Пепе (Нельсон 69), Озил (Бельерин 89), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт 59)
Главный тренер: Артета Микель.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Боуэн, Нобл (Соучек 81), Райс, Форнальс (Андерсон 87), Антонио, Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждения: Форнальс 9, Папастатопулос 63

Судья: Аткинсон Мартин.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» не смог забить «Брайтону».

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 03:05
Артета пока достаточно фартовый тренер, хотя бы это утешает))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:22
Скорей вымучил
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:35
Все таки будет Чемпионшип.
bn20
bn20
вчера в 20:50, ред.
с победой канониров
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:30
Ого, Ляка положил. И Себальос не был дном) День метаморфоз.
ДСА
ДСА
вчера в 20:24
Не мудрено.
mphuZ
mphuZ
вчера в 20:14
Ура
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Тристан
вчера в 20:06
двоякие чувства..серия без поражений в АПЛ, но к чему она? Игры как не было, так ее и нет, опять те же грабли в центре в лице Джаки и Озила плюс Себальос яйцеголовый прибавился. Обама бережет себя для трансфера, очевидно, даже не скрывает этого. Самое главное так и не понятно, что делает Артета.
Реально пока что кажется, что в этой гонке за 4-5 место мы статисты (по игре). Но всякое бывает, пока есть шансы, надо надеяться.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Тристан
вчера в 20:04, ред.
двоякие чувства..серия без поражений в АПЛ, но к чему она? Игры как не было, так ее и нет, опять те же грабли в центре в лице Джаки и Озила плюс Себальос яйцеголовый прибавился. Обама бережет себя для трансфера, очевидно, даже не скрывает этого. Самое главное так и не понятно, что делает Артета.
Почти со всем согласен, но,если бы не Себа, и победы этой не было бы, возможно... В последних матчах он лучший... Озил реально все портит, т.к. Пепе занимает строго позицию справа, а мог бы угрожать воротам, но там Озил пасется бесполезно, и Пепе не освобождает простор.
Тристан
Тристан
вчера в 20:02
двоякие чувства..серия без поражений в АПЛ, но к чему она? Игры как не было, так ее и нет, опять те же грабли в центре в лице Джаки и Озила плюс Себальос яйцеголовый прибавился. Обама бережет себя для трансфера, очевидно, даже не скрывает этого. Самое главное так и не понятно, что делает Артета.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:58
Чисто боевая победа... Рисунка игры, как такового, не было, у ВХЮ было не меньше опасных моментов, но выгрызли... Себа красавец... Джака кривоногий потрох, чудом не привез гол.

И, да, главное

ЛЕГЕНДАРНАЯ 4-я ПЕРЕДАЧА за 2.5 СЕЗОНА ЛЕГЕНДАРНОГО ИГРОКА!!!!!

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО И СОСТОЯЛОСЬ!

(по статистике теперь до конца сезона можно не ждать)
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:55
ээээх молотки молотки ...
bankirr
bankirr
вчера в 19:55
Арсенал с победой!
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