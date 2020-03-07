«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (40) располагается на девятом месте, «Вест Хэм» (27) — 16-й.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» — «Вест Хэм» 1:0 (0:0)
Гол: Ляказетт 78
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Себальос, Джака, Пепе (Нельсон 69), Озил (Бельерин 89), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт 59)
Главный тренер: Артета Микель.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Боуэн, Нобл (Соучек 81), Райс, Форнальс (Андерсон 87), Антонио, Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.
Предупреждения: Форнальс 9, Папастатопулос 63
Судья: Аткинсон Мартин.
В параллельном матче «Вулверхэмптон» не смог забить «Брайтону».
И, да, главное
ЛЕГЕНДАРНАЯ 4-я ПЕРЕДАЧА за 2.5 СЕЗОНА ЛЕГЕНДАРНОГО ИГРОКА!!!!!
МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО И СОСТОЯЛОСЬ!
(по статистике теперь до конца сезона можно не ждать)
И, да, главное
ЛЕГЕНДАРНАЯ 4-я ПЕРЕДАЧА за 2.5 СЕЗОНА ЛЕГЕНДАРНОГО ИГРОКА!!!!!
МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО И СОСТОЯЛОСЬ!
(по статистике теперь до конца сезона можно не ждать)