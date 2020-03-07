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«Байер» разгромил «Айнтрахт»

вчера, 19:26
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.

«Байер» (47) располагается на четвертом месте, «Айнтрахт» (28) — 12-й.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» — «Айнтрахт» 4:0 (2:0)
Голы: Хаверц 4, Беллараби 14, Сампайо Фильо 49, Сампайо Фильо 55

«Байер»: Градецки, Вайзер, Бендер (Та 35), Тапсоба, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Паласиос 67), Беллараби, Сампайо Фильо, Диаби, Хаверц (Бэйли 62)
Главный тренер: Бош Петер.

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Илсанкер, Хинтереггер, Н'Дика, Кор (Соу 57), Хасэбе (Дурм 67), Камада (Гачинович 57), Роде, Костич, Андре Силва (Пасьенса 74)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждение: Вайзер 53

Судья: Брих Феликc.

В параллельном матче «Лейпциг» не смог обыграть «Вольфсбург».

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Все комментарии
Ablom
Ablom
вчера в 19:49
Байер с победой!
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:47
команду Боша с победой.
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