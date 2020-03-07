«Байер» разгромил «Айнтрахт»

«Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.
«Байер» (47) располагается на четвертом месте, «Айнтрахт» (28) — 12-й.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» — «Айнтрахт» 4:0 (2:0)
Голы: Хаверц 4, Беллараби 14, Сампайо Фильо 49, Сампайо Фильо 55
«Байер»: Градецки, Вайзер, Бендер (Та 35), Тапсоба, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Паласиос 67), Беллараби, Сампайо Фильо, Диаби, Хаверц (Бэйли 62)
Главный тренер: Бош Петер.
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Илсанкер, Хинтереггер, Н'Дика, Кор (Соу 57), Хасэбе (Дурм 67), Камада (Гачинович 57), Роде, Костич, Андре Силва (Пасьенса 74)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждение: Вайзер 53
Судья: Брих Феликc.
В параллельном матче «Лейпциг» не смог обыграть «Вольфсбург».