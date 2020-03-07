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«Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге до 7 матчей

вчера, 19:24
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в игре 25-го тура Бундеслиги. Гельзенкирхенцы (37 очков) располагаются на шестом месте в турнирной таблице, «деревенские» (35 баллов) — девятые.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» — «Хоффенхайм» 1:1 (1:0)
Голы: МакКенни 20Баумгартнер 69

«Шальке-04»: Шуберт, Бекер, Тодибо, Настасич, Кенни (Тьяу 90), Шёпф, МакКенни, Очипка, Матондо (Кутуджу 82), Бургшталлер, Раман (Арит 76)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт (Баумгартнер 60), Акпогума, Хюбнер, Гриллитш, Кадержабек (Пош 79), Руди (Гайгер 86), Самассеку, Сков, Бебу, Крамарич
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждение: Пош 81

Судья: Яблонски Свен.

В предыдущем туре «Шальке» разгромно проиграл «Кельну».

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