«Вулверхэмптон» не смог забить «Брайтону»

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ. «Волки» (43 очка) занимают пятое место в турнирной таблице, «чайки» (29 баллов) — пятнадцатые.
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш (Траоре 64), Моутинью, Винагре, Хименес, Жота (Поденсе 74)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Биссума, Проппер, Муй (Стивенс 90), Марч (МакАлистер 80), Мопе, Троссард (Джаханбахш 82)
Главный тренер: Поттер Грэм.
Предупреждения: Монтойя 37, Саисс 45+1, Берн 54, Данк 54
Судья: Марринер Андре.
Ранее «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом».
Так что не такой я спокойный.
musa_terek вообще на ровном месте, я коммент под новостью о том, что матч перенесен из-за бомбы, написал (как мне казалось, нейтральный) и пермобан за "пропаганду терроризма" (хотя ее там не было) получил.
Аналитиков я сам считай забанил после того, как с ежиком поругался, написал типа рекламы с них что-то, а за это пермобан. Фиг с ними.
Так что не такой я спокойный.
musa_terek вообще на ровном месте, я коммент под новостью о том, что матч перенесен из-за бомбы, написал (как мне казалось, нейтральный) и пермобан за "пропаганду терроризма" (хотя ее там не было) получил.
Аналитиков я сам считай забанил после того, как с ежиком поругался, написал типа рекламы с них что-то, а за это пермобан. Фиг с ними.