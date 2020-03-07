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«Вулверхэмптон» не смог забить «Брайтону»

вчера, 19:51
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ. «Волки» (43 очка) занимают пятое место в турнирной таблице, «чайки» (29 баллов) — пятнадцатые.

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш (Траоре 64), Моутинью, Винагре, Хименес, Жота (Поденсе 74)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Биссума, Проппер, Муй (Стивенс 90), Марч (МакАлистер 80), Мопе, Троссард (Джаханбахш 82)
Главный тренер: Поттер Грэм.

Предупреждения: Монтойя 37, Саисс 45+1, Берн 54, Данк 54

Судья: Марринер Андре.

Ранее «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом».

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Заратустра
Заратустра ответил Еноты за Арсенал
вчера в 20:33
Ну, ты даёшь) Ясненько в общем)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Заратустра
вчера в 20:31, ред.
Ты вроде спокойный всегда более-менее. Что ты такого исполнил, что перманентный бан заработал - Аналитика навсегда забанили, я правильно понял?)
У меня 4 аккаунта в пермобане уже, Убитый Енот, musa_terek, и Аналитик с Тенью)

Так что не такой я спокойный.

musa_terek вообще на ровном месте, я коммент под новостью о том, что матч перенесен из-за бомбы, написал (как мне казалось, нейтральный) и пермобан за "пропаганду терроризма" (хотя ее там не было) получил.

Аналитиков я сам считай забанил после того, как с ежиком поругался, написал типа рекламы с них что-то, а за это пермобан. Фиг с ними.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:27
Мимо Лиги Чемпионов пролетают.
Заратустра
Заратустра ответил Еноты за Арсенал
вчера в 20:27
Ты вроде спокойный всегда более-менее. Что ты такого исполнил, что перманентный бан заработал - Аналитика навсегда забанили, я правильно понял?)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Заратустра
вчера в 20:23, ред.
Аналитик, это ты? Чё за аккаунт такой чудной у тебя? Где основной?
Аналитика и Тень в Пермь отправили. В общем, я сам виноват в основном, хотя меня и довел один товарищ из местных эцелоппов. Так что я совершил реинкарнацию. А раньше акк был Убитый Енот, поэтому я вернулся к истокам.
Заратустра
Заратустра ответил Еноты за Арсенал
вчера в 20:12
Аналитик, это ты? Чё за аккаунт такой чудной у тебя? Где основной?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Заратустра
вчера в 20:10
Брайтон - не Тоттенхэм. Ему на легке трёшку не накидаешь.
Тоже надеюсь, что сегодня пернатых на выезде окучат)
Заратустра
Заратустра
вчера в 20:09
Брайтон - не Тоттенхэм. Ему на легке трёшку не накидаешь.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Wolverhampton
вчера в 20:02
Печально!
Идеально! Жаль не проиграли еще. Пора уступать 5е место.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:57
Печально!
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