Шмидт — о матче с «Баварией»: «Всегда есть способ удивить соперника»

Главный тренер «Аугсбурга» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в рамках 25-го тура Бундеслиги.

Если посмотреть последние десять матчей, «Бавария» выиграла все, кроме одного против «Лейпцига». Но, несмотря на это, всегда есть способы удивить соперника и болельщиков.

Мы должны защищаться энергично и агрессивно, причем всей командой. Иначе будет трудно! С удачей и уверенностью, а также с большим количеством борьбы и страсти мы можем добиться результата в Мюнхене.