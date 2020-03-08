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Шмидт — о матче с «Баварией»: «Всегда есть способ удивить соперника»

сегодня, 11:34
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

Главный тренер «Аугсбурга» Мартин Шмидт поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в рамках 25-го тура Бундеслиги.

Если посмотреть последние десять матчей, «Бавария» выиграла все, кроме одного против «Лейпцига». Но, несмотря на это, всегда есть способы удивить соперника и болельщиков.

Мы должны защищаться энергично и агрессивно, причем всей командой. Иначе будет трудно! С удачей и уверенностью, а также с большим количеством борьбы и страсти мы можем добиться результата в Мюнхене.

Также о предстоящем матче поделился мнением наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик

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