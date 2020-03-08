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Пике — о поведении Сарабии: «Нам такой метод не подходит, он извинился»

сегодня, 10:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал слухи о том, что игроки каталонского клуба недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена на матче с «Реалом» (0:2).

Ассистент Сетьена Эдер Сарабия на протяжении всего матча громко ругался и оскорблял игроков «Барсы».

Когда клуб слаб, подобные вещи всплывут. Вокруг все говорят, что перед началом матча наша команда не собирается в круг из-за плохой атмосферы. Но это из-за смены тренера – у нас по-другому проходит разминка.

Для второго тренера совершенно нормально вести себя так. Мы поговорили об этом в раздевалке и отнеслись с пониманием. Сарабия принес извинения, и мы сказали, что подобный метод нам не подходит. Если бы у клуба был подобный имидж, это было бы понятно, но это не про нас. Хотя нам нравится, что на скамейке есть страсть.

Случается, что в клубе проявляется слабость, это нормально, но если надо что-то опровергнуть, то мы делаем это.

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Все комментарии
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 18:32
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 15:00
    С чего он вообще должен извиняться, если вы с 2-х метров по воротам не попадаете!
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    сегодня в 14:36
    Вообще, учитывая вашу игру в этом сезоне, вы заслужили хорошей такой трёпки. Особенно после бездарно слитого матча в Мадриде.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 14:00
    Вас бы в Волынь, к Кварцяному на воспитание, вы бы узнали, что такое ругаться на футболистов. Кто интересуется УПЛ, тот поймёт.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 12:33
    Похоже не докричался..
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 12:23
    что он сказал вообще? каталонский Кличко
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 12:02
    Вы должны извиниться перед Сарабией и миром а не он.Сарабия правильно кричал лохам.
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