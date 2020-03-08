Пике — о поведении Сарабии: «Нам такой метод не подходит, он извинился»

Защитник «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что игроки каталонского клуба недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена на матче с «Реалом» (0:2).

Ассистент Сетьена Эдер Сарабия на протяжении всего матча громко ругался и оскорблял игроков «Барсы».

Когда клуб слаб, подобные вещи всплывут. Вокруг все говорят, что перед началом матча наша команда не собирается в круг из-за плохой атмосферы. Но это из-за смены тренера – у нас по-другому проходит разминка.

Для второго тренера совершенно нормально вести себя так. Мы поговорили об этом в раздевалке и отнеслись с пониманием. Сарабия принес извинения, и мы сказали, что подобный метод нам не подходит. Если бы у клуба был подобный имидж, это было бы понятно, но это не про нас. Хотя нам нравится, что на скамейке есть страсть.

Случается, что в клубе проявляется слабость, это нормально, но если надо что-то опровергнуть, то мы делаем это.