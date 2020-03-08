Хуммельс: «Джан и Холанд помогают в новом стиле игры „Боруссии“ Д»

Защитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Бундеслиги с гладбахской «Боруссией» (2:1).

Теперь у нас новый подход к делу. Мы бьемся, как сегодня, идем в борьбу и не отступаем. Несколько недель назад было по-другому. Сейчас у нас другой характер, мы посвящаем этому тренировки, и Джан и Холанд вносят огромный вклад своим стилем игры.

Сейчас в нашей команде правильное сочетание «создателей» и «работяг», и тех кто объединяет эти роли. Нам нужны победы в следующих трех матчах, хотя в Париже мы можем уступить и 6:7, если будем играть так же.

Нам нужны победы в следующих двух матчах в чемпионате, чтобы находиться в хорошем положении и быть готовыми к битве с «Баварией» 4 апреля. Она сейчас очень хороша, и нам надо показать нашу лучшую игру.