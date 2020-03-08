Хуммельс: «Джан и Холанд помогают в новом стиле игры „Боруссии“ Д»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Бундеслиги с гладбахской «Боруссией» (2:1).
Теперь у нас новый подход к делу. Мы бьемся, как сегодня, идем в борьбу и не отступаем. Несколько недель назад было по-другому. Сейчас у нас другой характер, мы посвящаем этому тренировки, и Джан и Холанд вносят огромный вклад своим стилем игры.
Сейчас в нашей команде правильное сочетание «создателей» и «работяг», и тех кто объединяет эти роли. Нам нужны победы в следующих трех матчах, хотя в Париже мы можем уступить и 6:7, если будем играть так же.
Нам нужны победы в следующих двух матчах в чемпионате, чтобы находиться в хорошем положении и быть готовыми к битве с «Баварией» 4 апреля. Она сейчас очень хороша, и нам надо показать нашу лучшую игру.
"Мы бьемся, как сегодня, идем в борьбу и не отступаем" - ага, вот только по количеству бездарно проигранных единоборств этого не видно, а также по количеству провалов в опорной зоне.
"Сейчас у нас другой характер, мы посвящаем этому тренировки" - характер этот заметен в большей степени в стычках с соперником и криках на судей. А тренировки лучше бы посвятили работе над ошибками в обороне ( а они там одни и те же, как правило - возьми хоть игры с Аугсбургом, Байером, Вердером в кубке, Фрайбургом и вчерашний матч с Гладбахом - всё ОДНО И ТО ЖЕ! Одни и те же ошибки, которые регулярно случались и в течение полутора сезонов до прихода Джана и Холанна), а также отработке нормальных контратак, а то у нас на одну реально хорошую контратаку приходится с десяток бездарно запоротых из-за брака в передачах, передержки мяча и неправильных открываний.
"хотя в Париже мы можем уступить и 6:7, если будем играть так же" - насчёт семи пропущенных согласен, это вполне может быть (хотя в первом матче с ПСЖ сыграли хорошо и много моментов создать не позволили), но вот шесть забить сами вы не сможете. Просто потому, что "если будете играть также", то больше 3-4 моментов за игру у вас вряд ли будет, и то если только Парижу надо будет раскрываться во втором тайме.
В общем, интервью - стандартный порожняк и бла-бла-бла ни о чём. Лучше бы реально над ошибками работали, чтобы не повторять их из раза в раз.
"Мы бьемся, как сегодня, идем в борьбу и не отступаем" - ага, вот только по количеству бездарно проигранных единоборств этого не видно, а также по количеству провалов в опорной зоне.
"Сейчас у нас другой характер, мы посвящаем этому тренировки" - характер этот заметен в большей степени в стычках с соперником и криках на судей. А тренировки лучше бы посвятили работе над ошибками в обороне ( а они там одни и те же, как правило - возьми хоть игры с Аугсбургом, Байером, Вердером в кубке, Фрайбургом и вчерашний матч с Гладбахом - всё ОДНО И ТО ЖЕ! Одни и те же ошибки, которые регулярно случались и в течение полутора сезонов до прихода Джана и Холанна), а также отработке нормальных контратак, а то у нас на одну реально хорошую контратаку приходится с десяток бездарно запоротых из-за брака в передачах, передержки мяча и неправильных открываний.
"хотя в Париже мы можем уступить и 6:7, если будем играть так же" - насчёт семи пропущенных согласен, это вполне может быть (хотя в первом матче с ПСЖ сыграли хорошо и много моментов создать не позволили), но вот шесть забить сами вы не сможете. Просто потому, что "если будете играть также", то больше 3-4 моментов за игру у вас вряд ли будет, и то если только Парижу надо будет раскрываться во втором тайме.
В общем, интервью - стандартный порожняк и бла-бла-бла ни о чём. Лучше бы реально над ошибками работали, чтобы не повторять их из раза в раз.