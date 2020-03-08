Тренер «Сельты»: «Характер у Смолова не типичный для русского человека»

Главный тренер «Сельты» после ничейного матча с «Хетафе» в чемпионате Испании поделился мнением об адаптации российского нападающего в новом клубе.

Мы поднимали вопрос адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не типичный для русского человека, он экстраверт и обладает идеальным знанием английского. Запомнил его с игры «Зальцбурга» и «Краснодара». Тогда я понял, что он игрок другого уровня. Если Федор сконцентрируется, ему не потребуется много времени на адаптацию, он обладает отличными навыками. Да и вокруг него отличные игроки. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме.