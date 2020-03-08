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Тренер «Сельты»: «Характер у Смолова не типичный для русского человека»

сегодня, 10:00
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия после ничейного матча с «Хетафе» в чемпионате Испании поделился мнением об адаптации российского нападающего Фёдора Смолова в новом клубе.

Мы поднимали вопрос адаптации российских футболистов, но знали, что характер у Смолова не типичный для русского человека, он экстраверт и обладает идеальным знанием английского. Запомнил его с игры «Зальцбурга» и «Краснодара». Тогда я понял, что он игрок другого уровня. Если Федор сконцентрируется, ему не потребуется много времени на адаптацию, он обладает отличными навыками. Да и вокруг него отличные игроки. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме.

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Сп62
Сп62 ответил ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:00
В Испанию надо ехать.
112910415
112910415
сегодня в 13:39
суждение выглядит поверхностным
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:39
А какой он, типичный характер для русского человека?
Очень хотел бы узнать ответ на этот вопрос...
Игорь Томм
Игорь Томм ответил stavr74
сегодня в 10:59
А почему бы ему на пару лет ещё не воспрять духом? Он очень уверенно смотрится в Сельте! Ещё намного химии и удачи и будет вовсю забивать! Дзюбинья же перезагрузился ближе к 30. Почему Федя не может? Реалу забил как профи настоящий!
Columb
Columb
сегодня в 10:36
На английском пенальти любит забивать.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:29
Если бы не написали фамилию, никогда бы не догадался! Ай да Хведя!..
shur
shur
сегодня в 10:22
...иммигрирует,как пить дать!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:22
    mensk
    mensk
    сегодня в 10:14
    Так вот почему Сельта только на 17 месте, игроков тренер подбирает исходя из характера и знания английского языка.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 10:09
    Не увидите его ни когда в лучшей форме ((
    Сбитый лётчик
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 10:08
    Умом Россию не понять - с умом она несовместима...
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:03
    знаток русской души...
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