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Стерлинг: «Игрокам „Сити“ будет неприятно, если „Ливерпуль“ возьмёт титул»

сегодня, 10:29

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о результатах «Ливерпуля» в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги. 

«Ливерпуль» был намного лучше всех в Лиге, их результаты были последовательными, именно поэтому они являются лучшими.

Мы расслаблялись, не соблюдали наши стандарты, которые, как мы знаем, можем соблюдать. С этого момента и до конца сезона мы должны стараться выигрывать каждую игру. Чему суждено случиться, то и случится. Все в руках «Ливерпуля», вот и все.

Мы выиграли чемпионат дважды подряд. «Ливерпуль» выигрывает, лидируя на данный момент. Но я почти уверен, что нашим ребятам будет неприятно в конце сезона, если они выиграют чемпионат, и мы вернемся, чтобы работать в следующем сезоне. Реакция будет грандиозной.

Также недавно Стерлинг рассказывал, что его дочь болеет за «Ливерпуль». 

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответил IKER-RAUL
сегодня в 13:18
рахимка та еще прости.утка, как крыса убежал за деньгами в Мс. не зря его до сих пор освистывают на Энфилде
за деньгами или за трофеями?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:13
рахимка та еще прости.утка, как крыса убежал за деньгами в Мс. не зря его до сих пор освистывают на Энфилде
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 11:44
В игрокам Ливерпуля на это наплевать.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:07
Главное, чтобы в Италии кто надо титул взял. А с АПЛ всё ясно, в принципе ещё зимой было ясно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:54
С апл все понятно. А вот в кубке и в лч ещё ниче не ясно)
Zimmer
Zimmer
сегодня в 10:34
А "Ливерпуль" обязательно возьмёт титул.
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