Стерлинг: «Игрокам „Сити“ будет неприятно, если „Ливерпуль“ возьмёт титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о результатах «Ливерпуля» в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги.

«Ливерпуль» был намного лучше всех в Лиге, их результаты были последовательными, именно поэтому они являются лучшими.



Мы расслаблялись, не соблюдали наши стандарты, которые, как мы знаем, можем соблюдать. С этого момента и до конца сезона мы должны стараться выигрывать каждую игру. Чему суждено случиться, то и случится. Все в руках «Ливерпуля», вот и все.



Мы выиграли чемпионат дважды подряд. «Ливерпуль» выигрывает, лидируя на данный момент. Но я почти уверен, что нашим ребятам будет неприятно в конце сезона, если они выиграют чемпионат, и мы вернемся, чтобы работать в следующем сезоне. Реакция будет грандиозной.