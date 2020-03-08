Лэмпард: «Анчелотти прекрасно работает с командой, я его очень уважаю»

Главный тренер «Челси» накануне матча против «Эвертона» вспомнил о периоде совместной работы с наставником «ирисок» .

Карло прекрасно работает с командой. Он великолепно выстраивал отношения с игроками, чтобы иметь возможность выжать из них максимум. Он прекрасно выстраивал игру тактически, очень спокойно, выбирая нужное время, никогда не бросаясь слишком вперед и не садясь совсем в оборону, и мне действительно нравилось с ним работать.

У нас был очень успешный первый год, и мы сделали золотой дубль. С тех пор я всегда поддерживал с ним связь, я его очень уважаю. Он никогда не ставил себя выше или ниже команды, и очень приятно видеть, когда тренер демонстрирует устойчивость и стабильность. У него не было перепадов настроения, которые, возможно, есть у меня, но я стараюсь их не показывать. Это было хорошо для команды.