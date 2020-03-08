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Лэмпард: «Анчелотти прекрасно работает с командой, я его очень уважаю»

сегодня, 11:19
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард накануне матча против «Эвертона» вспомнил о периоде совместной работы с наставником «ирисок» Карло Анчелотти.

Карло прекрасно работает с командой. Он великолепно выстраивал отношения с игроками, чтобы иметь возможность выжать из них максимум. Он прекрасно выстраивал игру тактически, очень спокойно, выбирая нужное время, никогда не бросаясь слишком вперед и не садясь совсем в оборону, и мне действительно нравилось с ним работать.

У нас был очень успешный первый год, и мы сделали золотой дубль. С тех пор я всегда поддерживал с ним связь, я его очень уважаю. Он никогда не ставил себя выше или ниже команды, и очень приятно видеть, когда тренер демонстрирует устойчивость и стабильность. У него не было перепадов настроения, которые, возможно, есть у меня, но я стараюсь их не показывать. Это было хорошо для команды.

Также недавно Лэмпард поделился мнением о том, что из-за распространения коронавируса могут начать проводить матчи без зрителей.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:31, ред.
многие говорят, что Карло очень сильно хорошо, так сказать, умеет выстроить отношения с игроками. Все сбалансировано у него, одним словом - и свободу вроде дает, но и на голову к**й залезеш - так и должно быть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:38
удачи!!
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