«РБ Лейпциг» и «Тоттенхэм» рассудят испанские арбитры

УЕФА объявил имена арбитров, назначенных на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 10 марта.
На матч «Валенсия» – «Аталанта» назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Его ассистенты – Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр – Константин Колтеску. За ВАР будут отвечать польские специалисты – Павел Гиль и Томаш Квятковски.
На матч «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» назначена бригада арбитров из Испании. Главный судья – Карлос Дель Серро Гранде. Его ассистентами будут Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес, четвертый рефери – Гильермо Куадра Фернандес. VAR — Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос.
В первом матче «Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» (0:1), а «Аталанта» дома обыграла «Валенсию» (4:1).
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