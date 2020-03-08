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«Осасуна» с минимальным счетом обыграла «Эспаньол»

сегодня, 16:08
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Осасуна» переиграла «Эспаньол» в матче 27-го тура Ла Лиги. 

После этой встречи «Осасуна» занимает 11-ю строчку в таблице (34 очка), а «Эспаньол» — последнюю (20).

Памплона, стадион «Эль Садар»

«Осасуна» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
Гол: Торрес 51 (пенальти)

«Осасуна»: Рубен, Ронкалья, Эрнандес Умпьеррес, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес, Ойер, Брашанац, Кике Барха (Перес 64), Гальего (Кардона 78), Гарсиа (Начо Видаль 90)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

«Эспаньол»: Лопес, Лопес (Виктор Гомес 75), Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Эмбарба (Мелендо 69), Лопес, Санчес, Дардер, Ву (Кальери 46), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Лопес 60, Кальери 73, Карлос Кастро 77, Лопес 83, Ойер 88, Перес 90+4

Удаление: Лопес 83

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

В другом матче тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:26
Для Эспаньола это конец.
bankirr
bankirr
сегодня в 16:25
Осасуну с победой!
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