«Осасуна» с минимальным счетом обыграла «Эспаньол»

«Осасуна» переиграла «Эспаньол» в матче 27-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Осасуна» занимает 11-ю строчку в таблице (34 очка), а «Эспаньол» — последнюю (20).
Памплона, стадион «Эль Садар»
«Осасуна» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
Гол: Торрес 51 (пенальти)
«Осасуна»: Рубен, Ронкалья, Эрнандес Умпьеррес, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес, Ойер, Брашанац, Кике Барха (Перес 64), Гальего (Кардона 78), Гарсиа (Начо Видаль 90)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.
«Эспаньол»: Лопес, Лопес (Виктор Гомес 75), Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Эмбарба (Мелендо 69), Лопес, Санчес, Дардер, Ву (Кальери 46), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
Предупреждения: Лопес 60, Кальери 73, Карлос Кастро 77, Лопес 83, Ойер 88, Перес 90+4
Удаление: Лопес 83
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
В другом матче тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».