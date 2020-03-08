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«Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона»

сегодня, 18:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Эвертоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (48) располагается на четвертом месте, «Эвертон» (37) — 12-й.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» — «Эвертон» 4:0 (2:0)
Голы: Маунт 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру 54

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Маунт (Джеймс 60), Виллиан (Анджорин 71), Жиру, Педро
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Кин, Холгейт, Динь, Бернард (Уолкотт 46), Гомеш, Дэвис (Кин 58), Сигурдссон, Калверт-Льюин (Гордон 76), Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Гомеш 53, Зума 82

Судья: Фрэнд Кевин.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 23:52
Эвертон не о чём!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:28
Ну,наконец то Лэмпс перестал был ослом и выпустил Кепу... Арисабалага старался,как мог, правда в таком матче,ему можно было весь матч перешнуровываться.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:27
Папа Карло и Буратино... тут уже никакой рубанок и шлифмашинка не поможет.
dimagas2
dimagas2 ответил Dima salev
сегодня в 23:07
Скоро М. Ю займёт место челси в лиги чемпионов
Скоро это когда?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил DXTK
сегодня в 23:06
Не, Бавария напихает, она по доугому не умеет.
А вообще порка от немцев пошла на пользу
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:08
Видать, порка от баварии пошла на пользу😁
DXTK
DXTK
сегодня в 22:08
поздравим синих с победой и Лэмпса. вот бы так Баварии напихать 4 безответных мяча.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 21:54
Скоро М. Ю займёт место челси в лиги чемпионов
itujan
itujan
сегодня в 21:22
Жаль!
feris1
feris1
сегодня в 21:06
Челси с победой!
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 20:34
С победой, мужики. Странный конечно сезон: вроде парни и показали, что они могут конкурировать с сильными клубами, но стабильностью вообще не пахнет и уверенности в том, что ещё годик и все будет работать как надо тоже нет.
Zola
Zola
сегодня в 20:21
Болельщиков Челси с разгромной победой!
Так держать Синие!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:11
С победой Челси!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 19:56
С победой Челси!
azkan
azkan
сегодня в 19:54
Теперь смотрим МЮ-МС. МС на классе надеюсь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:52
Легко справились.
azkan
azkan
сегодня в 19:51
То ли Эевертон дал играть, то ли Челси стал играть самоотверженно, то ли удача в атаке вновь вернулась. Но играли на удивительно легко и голы красавцы.
Думаю, что третий гол Виллиана был решающим, это и "убило игру". А Жиру поставил точку. Все ветераны бегали как 20 летние. Удивил Баркли своими передечами. Гилмор красавец. Полностью снял вопрос центра.
Новичкам тоже привет)
Хорошо, что обошлось без травм.
Удачи Челси с Баварией! Если удача так и будет у нас можно и надеятся на три гола в Мюнхене. А там как карты лягут)
firewing
firewing
сегодня в 19:38
Давно не видел такой беззубый Эвертон в атаке - победа на классе.
azkan
azkan
сегодня в 19:35
С красивой, крупной и сухой победой Челси!
Перебили, перебегали и переиграли!
Даже Кепе почти нет претензий) За исключением ошибки Зумы все сыграли отлично!
Эвертону не отчаиваться, Папа Карло с вами!
112910415
112910415
сегодня в 19:20
убедили !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:18
Сурово...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:11
Теперь в Мюнхене аналогично) И счет такой же организовать.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 19:11
А Лэмпард красава и Моура и Анчи победил)
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 19:10
Гилмор просто чудо 🔥👍
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
сегодня в 19:05
Челси с победой!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:05
Советую всем прочитать его автобиографию.
Docentusa
Docentusa
сегодня в 19:04
Схарчили "ириски" !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:04
Лэмпс классный
juvenale
juvenale
сегодня в 19:02
слишком легко
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:00
В общем Эвертон реально плохо начал и по ходу игры Анчи сделал только хуже своими перестройками на 4-4-2 ромб ,потом квадрат в центре и тд.Сам себя перехитрил макаронник.
Очень порадовал Педра и его желание играть,он даже на 87 мин сделал рывок что бы не открыться под передачу ,а тупо занять позицию на поле.
Баркли,Маунт и Гилмор просто лучшие игры от них .Жирубас набегал аж 10 км за игру,так по моему он никогда не выкладывался.
Молодняк выпускают скорее уж через отсутствие 7-ми основных игроков.Так что не знаю даже это хорошо или плохо.
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