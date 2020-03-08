«Челси» отправил четыре мяча в ворота «Эвертона»

«Челси» одержал победу над «Эвертоном» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (48) располагается на четвертом месте, «Эвертон» (37) — 12-й.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» — «Эвертон» 4:0 (2:0)
Голы: Маунт 14, Педро 21, Виллиан 51, Жиру 54
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Маунт (Джеймс 60), Виллиан (Анджорин 71), Жиру, Педро
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Кин, Холгейт, Динь, Бернард (Уолкотт 46), Гомеш, Дэвис (Кин 58), Сигурдссон, Калверт-Льюин (Гордон 76), Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Гомеш 53, Зума 82
Судья: Фрэнд Кевин.
Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».