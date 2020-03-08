«Сочи» уверенно обыграл «Урал» на своем поле

«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ. Сочинцы занимают 16-е место в турнирной таблице (18 очков). «Урал» пребывает на восьмой строчке (25 баллов).
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» — «Урал» 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой 35, Заика 63
«Сочи»: Джанаев, Заика (Набиуллин 90+3), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой (Полоз 89), Нобоа, Заболотный (Карапетян 75), Кокорин
Главный тренер: Федотов Владимир В.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Эль-Кабир 78), Бикфалви, Бумаль Майега (Августиняк 75), Егорычев, Кухарчик (Ефремов 54), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Бумаль Майега 70, Бикфалви 87, Цаллагов 90
Судья: Вилков Михаил.
Напомним, что ранее «Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура Премьер-Лиги.
А стыдно за зенит
А стыдно за зенит
Лига взяла паузу на раздумье. Или подготовку нужного регламента.
А ты говоришь, питерские решают...
Лига взяла паузу на раздумье. Или подготовку нужного регламента.
А ты говоришь, питерские решают...
Смешные комменты от "московских"...про Вилкова и т.д.
Сами на завтра Лапочкина "выписали"....а нынче Вилкова в чём то упрекают...))))
"Сочи" продолжить побеждать....
Следующие 4 матча из 5-ти дома..на "Фиште"....
Побеждайте всех (кроме 26.04)...и возвращайте Сашку Кокорина...)))
Смешные комменты от "московских"...про Вилкова и т.д.
Сами на завтра Лапочкина "выписали"....а нынче Вилкова в чём то упрекают...))))
"Сочи" продолжить побеждать....
Следующие 4 матча из 5-ти дома..на "Фиште"....
Побеждайте всех (кроме 26.04)...и возвращайте Сашку Кокорина...)))
Пускай тянут их и ихние ФИЛИАЛЫ,люди уже как то привыкли к этому!
Просто ставка у них сильная,там деньги огромные крутятся,вот дюков и решает с Миллером как им удобнее!
А вот в европу кинули зенит в самую слабейшую группу и вся страна видела где они!!! Бенфика не даст соврать((((
Пускай тянут их и ихние ФИЛИАЛЫ,люди уже как то привыкли к этому!
Просто ставка у них сильная,там деньги огромные крутятся,вот дюков и решает с Миллером как им удобнее!
А вот в европу кинули зенит в самую слабейшую группу и вся страна видела где они!!! Бенфика не даст соврать((((
у них своя лига,как им нравится и что им делать они сами знают
у них своя лига,как им нравится и что им делать они сами знают