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«Сочи» уверенно обыграл «Урал» на своем поле

сегодня, 18:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Сочи» обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ. Сочинцы занимают 16-е место в турнирной таблице (18 очков). «Урал» пребывает на восьмой строчке (25 баллов).

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» — «Урал» 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой 35, Заика 63

«Сочи»: Джанаев, Заика (Набиуллин 90+3), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой (Полоз 89), Нобоа, Заболотный (Карапетян 75), Кокорин
Главный тренер: Федотов Владимир В.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Эль-Кабир 78), Бикфалви, Бумаль Майега (Августиняк 75), Егорычев, Кухарчик (Ефремов 54), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Бумаль Майега 70, Бикфалви 87, Цаллагов 90

Судья: Вилков Михаил.

Напомним, что ранее «Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Viktor Rocky
Viktor Rocky
сегодня в 23:30
Проиграл Урал
А стыдно за зенит
коrn3512
коrn3512 ответил andrefino13
сегодня в 21:52
А сколько напилили, пока "внедряли", а теперь ещё выясняется, что коту всё под хвост. Инновации по питерски
andrefino13
andrefino13
сегодня в 21:48
Вар это пипец, я думал это нам смертным в помощь, так нет, нет объяснений и не будет, ничего не будет, это как с дорогами, дорог нет и не будет, потому что на Варе сидят как мы испокон веков думаем Дураки...
andrefino13
andrefino13 ответил коrn3512
сегодня в 21:44
Я думаю Да.))))хх
andrefino13
andrefino13 ответил НЕ президент рфс
сегодня в 21:42
У Вас истерика???
andrefino13
andrefino13
сегодня в 21:37
Удачи Федотову в работе, очень нравится тренер,потихоньку надо ломать мировоззрение взврощенных на ФИФЕ, Моуриньо перед Калачевым прогнулся, ради общей победы Манчестер Юнайтед думайте...
коrn3512
коrn3512 ответил НЕ президент рфс
сегодня в 21:37, ред.
Думаешь дюковский "вар" с Вилковым на мониторе - бессмертен??
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил коrn3512
сегодня в 21:32
Липовые искренне поздравляют своих фармачей, радуются, ещё бы, если Сочи свалится в пердив, зенит не досчитается своих железных 6-ти очков в следующем сезоне, а это в лучшем случае борьба, за своё коронное 5-е ..
Если Спартак свалится в пердив , то Зенит тоже недосчитается 6-ти очков .И что???
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 21:28
Сочи с победой, ждем, когда Сочи уроет свиней!
Константин Белых
Константин Белых ответил коrn3512
сегодня в 21:22
Липовые искренне поздравляют своих фармачей, радуются, ещё бы, если Сочи свалится в пердив, зенит не досчитается своих железных 6-ти очков в следующем сезоне, а это в лучшем случае борьба, за своё коронное 5-е ..
Нет предела позора бомжей...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:09
Сочинцев с победой!
Константин Белых
Константин Белых ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:08
А я на обвинения про Дюков-лигу привожу свои аргументы. А ты, как взрослый человек, попробуй прокомментировать или оспорить...
Вот если 26 апреля в ПИТЕРЕ вы как мужики без поддержки ВАР Вилкова Мешкова и прочих выиграйте-респект вам. Но если Оренбург и Сочи вам сольет-вечный позор на вашу голову как болельщикам и клубу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Константин Белых
сегодня в 20:59
Да и пес с ним. Пусть в Питере играют. Ты же взрослый человек и понимаешь что я хочу сказать.
А я на обвинения про Дюков-лигу привожу свои аргументы. А ты, как взрослый человек, попробуй прокомментировать или оспорить...
Константин Белых
Константин Белых ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:42
Федун смело обращается в Дюков-лигу, шобы третий матч из четырёх в кубке на Открывалке сыграть. Ему же ж денег поиметь хочется, а уж он потом поделится с кем надо. Лига взяла паузу на раздумье. Или подготовку нужного регламента. А ты говоришь, питерские решают...
Да и пес с ним. Пусть в Питере играют. Ты же взрослый человек и понимаешь что я хочу сказать.
Константин Белых
Константин Белых ответил kolpankolpan
сегодня в 20:40
Пожалуйста про дно поподробнее, что это такое? Ну и секреты этого дна пожалуйста в студию.
Секреты дна-это то что вы сами по себе как клуб без господдержки никто. То что под вас делают 2 фарм клуба. То что вы ставите судей как вам надо и когда надо. И главное в полуфинале со Спартаком в Питере сделаете все(ВАР судьи и прочее) чтоб порадовать ваших боссов. P.S С конями интереснее играть-они злые но дерутся честно в отличие от вас...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Константин Белых
сегодня в 20:35
Обратитесь в Дюков лигу чтоб все вылетели и Спартак и Локо с Краснодаром и Цска. А сами организуйте фарм лигу Зенит Оренбург Сочи плюс клубы которым бабло надо и играйте с ними . И покажите свой супер админ класс...
Федун смело обращается в Дюков-лигу, шобы третий матч из четырёх в кубке на Открывалке сыграть. Ему же ж денег поиметь хочется, а уж он потом поделится с кем надо.
Лига взяла паузу на раздумье. Или подготовку нужного регламента.
А ты говоришь, питерские решают...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:29
Заика – и тот забил, а Кокоша – нет! Как так???
коrn3512
коrn3512
сегодня в 20:19, ред.
Липовые искренне поздравляют своих фармачей, радуются, ещё бы, если Сочи свалится в пердив, зенит не досчитается своих железных 6-ти очков в следующем сезоне, а это в лучшем случае борьба, за своё коронное 5-е ..
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Ruslan Volkov
сегодня в 20:14
Поздравим питерского лилипута с победой, в следующем сезоне будут в фнл с томью очки делить и матчи переносить из за поноса.
Albasin
Albasin
сегодня в 20:13
Скоро Сочи так свиней драть будет.
karnager
karnager
сегодня в 20:09
А почему связка КоЗа не забила ?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Константин Белых
сегодня в 20:05
Дело все в том что тот же Иванов в кулуарах неоднократно заявлял что Уралу не надо в еврокубках быть -они тупо зарабатывают деньги. А то что Зенит дно пробил-ни для кого не секрет.
Пожалуйста про дно поподробнее, что это такое? Ну и секреты этого дна пожалуйста в студию.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:01
Ты этим подтверждаешь что все таки Сочи ваш фарм клуб ,тогда можно и не говорить дальше ни о чем,чемпион уже известен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:52
"Сочи" с первой победой......с сентября....

Смешные комменты от "московских"...про Вилкова и т.д.
Сами на завтра Лапочкина "выписали"....а нынче Вилкова в чём то упрекают...))))

"Сочи" продолжить побеждать....
Следующие 4 матча из 5-ти дома..на "Фиште"....
Побеждайте всех (кроме 26.04)...и возвращайте Сашку Кокорина...)))
Константин Белых
Константин Белых ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 19:48
Пока сидят у руля РПЛ мафия спб,не чего не изменить! Пускай тянут их и ихние ФИЛИАЛЫ,люди уже как то привыкли к этому! Просто ставка у них сильная,там деньги огромные крутятся,вот дюков и решает с Миллером как им удобнее! А вот в европу кинули зенит в самую слабейшую группу и вся страна видела где они!!! Бенфика не даст соврать((((
Дело все в том что тот же Иванов в кулуарах неоднократно заявлял что Уралу не надо в еврокубках быть -они тупо зарабатывают деньги. А то что Зенит дно пробил-ни для кого не секрет.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил Константин Белых
сегодня в 19:44
Обратитесь в Дюков лигу чтоб все вылетели и Спартак и Локо с Краснодаром и Цска. А сами организуйте фарм лигу Зенит Оренбург Сочи плюс клубы которым бабло надо и играйте с ними . И покажите свой супер админ класс...
Пока сидят у руля РПЛ мафия спб,не чего не изменить!
Пускай тянут их и ихние ФИЛИАЛЫ,люди уже как то привыкли к этому!
Просто ставка у них сильная,там деньги огромные крутятся,вот дюков и решает с Миллером как им удобнее!
А вот в европу кинули зенит в самую слабейшую группу и вся страна видела где они!!! Бенфика не даст соврать((((
Константин Белых
Константин Белых ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:27
Рубин во главе с космонаФтом во главе отправится в ФНЛ. Спартак ему составит конкуренцию, но скорее всего увисит. Ему юбилей скоро...
Обратитесь в Дюков лигу чтоб все вылетели и Спартак и Локо с Краснодаром и Цска. А сами организуйте фарм лигу Зенит Оренбург Сочи плюс клубы которым бабло надо и играйте с ними . И покажите свой супер админ класс...
ДСА
ДСА
сегодня в 19:26
Появились шансы на спасение.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 19:21
МИЛЛЕР - ДЮКОВ
у них своя лига,как им нравится и что им делать они сами знают
Ganymed1
Ganymed1
сегодня в 19:19
Почем нынче левая победа?
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