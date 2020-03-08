«Атлетик» одержал победу над «Вальядолидом»

«Атлетик» обыграл «Вальядолид» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Атлетик» (37) располагается на девятом месте, «Вальядолид» (29) — 15-й.
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» — «Атлетик» 1:4 (0:2)
Голы: Рамирес 76 — Лопес 4, Гарсия 24, Уильямс 87, Кордоба 90+3
«Вальядолид»: Масип, Фернандес Морено, Оливас Альба, Салису, Порро, Мичел (Эрвиас 46), Алькарас (Тони Суарес 61), Мартинес, Плано (Бен Арфа 77), Рамирес, Унал
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Атлетик»: Симон, Леке, Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Лопес (Весга 53), Уильямс (Адурис 89), Санджет (Муньяин 76), Кордоба, Гарсия
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Лопес 49, Гарсия 80, Бен Арфа 90
Судья: Мунуэра Хосе.
Напомним, что вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».