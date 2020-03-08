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Слуцкий потерпел первое поражение во главе «Рубина» в матче с «Крыльями»

сегодня, 16:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура РПЛ.

После этой встречи «Рубин» занимает 14-ю строчку в таблице (20 очков), а «Крылья Советов» — 12-ю (22).

Казань, стадион «Центральный»

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)
Гол: Попович 42

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Пабло Сантос (Абильдгор 85), Йевтич (Макаров 59), Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия, Давиташвили, Зуев, Игнатьев
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Карпов, Зеффан, Чернов, Тимофеев, Антон, Попович (Комбаров 90), Кабутов (Глушенков 57), Зиньковский, Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Кварацхелия 17, Кварацхелия 45+3, Пабло Сантос 47, Кабутов 54, Зиньковский 62, Коновалов 72, Зиньковский 80, Глушенков 84, Антон 90+1

Удаления: Кварацхелия 45+3, Зиньковский 80

Судья: Москалев Владимир.

В другом матче тура «Динамо» обыграло «Тамбов».

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Все комментарии
Red blu
Red blu ответил cska1948
сегодня в 22:44
А по чьей просьбе "застрелился" судья Федотов? Разве не по просьбе Газпрома, после своего комментария судейства Вилковым игры Зенит - ЦСКА?
Федотов сам про это рассказал, сам читал. Так что верно подметил.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 22:16
Слуцкого в ЦСКА, Гончаренко в Локомотив... Манго и Леха 50, вы за?
andrefino13
andrefino13
сегодня в 22:11
Вам Гончаренко не хватает?, Рубин не ЦСКА, Слуцкий Облякова в основу не ставит...
cska1948
cska1948 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:25, ред.
Егоров "застрелился" по первой команде гинера. РФС зашевелил булками насчёт жеребьёвки по просьбе Федуна (как думаешь, что решат? И как по справедливости?) И конечно, Газпром и питерские рулят. Но решается всё в комитетах и кабинетах...
А по чьей просьбе "застрелился" судья Федотов? Разве не по просьбе Газпрома, после своего комментария судейства Вилковым игры Зенит - ЦСКА?
PITER_1
PITER_1
сегодня в 20:43
можно подумать до этого были одни победы
STVA 1
STVA 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:48
Лимит. Да и возраст...
Ну таки да)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ildar_3871
сегодня в 19:46
Игры нет ! Зурико не работает на команду , постоянно идет на обводку , при таком вязком поле у него совсем не получается ! Игнатьева не видно потому что до него не доводят мяч , нет последнего паса , последний пас должен делать Подберезкин , но он ошибается , за всю игру сделал пару точных пасов , и то на свободного Данченко , он же диспетчера должен играть , но он всю игру испортил ! Еевтич провалился , ошибался , скользил все время , не правильную обувь выбрал ! Да поле было безобразное , где не возможно играть в обводку , но Слуцкий должен был знать что такое у нас поле каждый год весной ! Леня не ставит в основу Бакаева , Макарова , они очень талантливые ребята , оба ! Короче по любому виноват Слуцкий !
Бакаев и Макаров??? Нет никакой гарантии , что с ними было бы лучше. Подберезкин тоже как и Зурико передерживал мяч, долго принимал решение, но он всегда такой. У него на один удачный матч приходится три-четыре ниже среднего.
Рано реквием заказывать.
Ждемс!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Альфи
сегодня в 19:45
Ну да вы ведь судей не покупаете, зачем мелочиться ВЫ весь РФС купили оптом и они теперь из личных симпатий ВАМ подсуживают , а миллионы которые вы тратите на покупку не просто футболистов а звезд,поступают в казну Зенита от продажи билетов на стадион,да еще дочерние компании типа фк Сочи вам очки поставляют, а так то да у вас всё по честному ,не то что московские....
Егоров "застрелился" по первой команде гинера. РФС зашевелил булками насчёт жеребьёвки по просьбе Федуна (как думаешь, что решат? И как по справедливости?)
И конечно, Газпром и питерские рулят. Но решается всё в комитетах и кабинетах...
рже
рже
сегодня в 19:33
Игры нет, зрителей тоже,две игры одно очко!По сути у Рубина нет шансов больше набрать очков!
andrefino13
andrefino13 ответил ildar_3871
сегодня в 19:32
Вам Гончаренко не хватает?, Рубин не ЦСКА, Слуцкий Облякова в основу не ставит...
dok66
dok66
сегодня в 19:32
Леня пока старый менталитет игроков не победил . Следующий матч покажет выводы из сегодняшнего .
viva-viva
viva-viva
сегодня в 19:28
казани фут.не нужен, есть хоккей
andrefino13
andrefino13 ответил ildar_3871
сегодня в 19:28
Вам нужно с Манго и Леха 50 группу создать, назвать, мы умные, а кругом ни чего не понимают в футболе....
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 19:22
Закономерно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил STVA 1
сегодня в 19:20
Иванович то не мало пользы принес вам...
Лимит. Да и возраст...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:16
разбудите, когда будет первая победа. а то на видосиках со сбора всё так радостно и весело было
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leha-ha50
сегодня в 19:12
В целом то играли неплохо, Зурико правда гробил безбожно усилия команды, гол красивый забили, но видно не судьба, нарушение все же было, но решение сомнительное в любом случае. Игнатьев вообще пропал на поле. Я о нем вспоминал когда камера его крупно выхватывала. Подождем следующей игры.
Игры нет ! Зурико не работает на команду , постоянно идет на обводку , при таком вязком поле у него совсем не получается ! Игнатьева не видно потому что до него не доводят мяч , нет последнего паса , последний пас должен делать Подберезкин , но он ошибается , за всю игру сделал пару точных пасов , и то на свободного Данченко , он же диспетчера должен играть , но он всю игру испортил ! Еевтич провалился , ошибался , скользил все время , не правильную обувь выбрал ! Да поле было безобразное , где не возможно играть в обводку , но Слуцкий должен был знать что такое у нас поле каждый год весной ! Леня не ставит в основу Бакаева , Макарова , они очень талантливые ребята , оба !
Короче по любому виноват Слуцкий !
cska minus
cska minus ответил juvenale
сегодня в 18:56
Теперь можно язвить и троллить)
juvenale
juvenale ответил alexgurzan
сегодня в 18:49
Добрый вечер. Снял.
спасибо
STVA 1
STVA 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
С этими же деньгами Манчини ничего не смог сделать. Накупил аргов, а как их применить? Семаку пришлось разгонять кого куда и создавать рабочий коллектив. И ещё нужно пристроить куда-нить Ригони, Ивановича...
Иванович то не мало пользы принес вам...
alexgurzan
alexgurzan ответил juvenale
сегодня в 18:46
Добрый вечер.
Снял.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ildar_3871
сегодня в 18:45
Куда мне деться , ждем ) Поворчать то можно ? )
В целом то играли неплохо, Зурико правда гробил безбожно усилия команды, гол красивый забили, но видно не судьба, нарушение все же было, но решение сомнительное в любом случае. Игнатьев вообще пропал на поле. Я о нем вспоминал когда камера его крупно выхватывала.
Подождем следующей игры.
Альфи
Альфи ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:44
С праздником! В ваш день не буду пререкаться. Скажу лишь, что Миллер деньги тратит на футболистов, т.е. играет по честному. А вот московские ищут пробелы в регламентах да судей местами переставляют...
Ну да вы ведь судей не покупаете, зачем мелочиться ВЫ весь РФС купили оптом и они теперь из личных симпатий ВАМ подсуживают , а миллионы которые вы тратите на покупку не просто футболистов а звезд,поступают в казну Зенита от продажи билетов на стадион,да еще дочерние компании типа фк Сочи вам очки поставляют, а так то да у вас всё по честному ,не то что московские....
juvenale
juvenale ответил alexgurzan
сегодня в 18:40
Плохо завуалированный мат тоже идёт в счёт. Думаю даже Лоран Робер был бы не в восторге от использования его фамилии подобным образом;)
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, у меня аккаунт уже почти полтора месяца на премодерации.Как долго он еще там будет.Спасибо за ответ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 18:32
ТРЕНЕР ФИЗРУК!
БЕЗ ГИНЕРА И ЧЕМОДАНОВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ,ВИДЕЛИ ЕГО И В ЧШ И В ВИТЕССЕ,ТЕПЕРЬ ВОТ В РУБИНЕ))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:26
Крыльям видать РПЛ чуть нужней....
Нельзя вот так дарить очки ...дома....находясь в зоне прямого вылета из Лиги....даже вдесятером.....

Крылья с Победой....
Наконец то 7-ми матчевая безвыигрышная серия закончилась....

Рубину чтоб остаться в лиге нужно брать очки сейчас.....
Ибо последние 4 тура первенства навряд ли принесут Слуцкому радость...
Краснодар...ЦСКА...Ростов...Спартак....
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leha-ha50
сегодня в 18:24
Не торопись. Все наладится. Зимой много игроков пришло, сыграются будет лучше. После двух -трех игр Лене придется определиться с основой. Думаю, дальше должно потихоньку все налаживаться. За пару игр новую по сути команду создать трудно.
Куда мне деться , ждем ) Поворчать то можно ? )
Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:24
Беспредел устроили в Казани!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 18:18
Хрен с ним!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ildar_3871
сегодня в 18:07
Даже Шаронов выигрывал у Тамбова , Леня проигрывает всем ...Команда беззубая , те кто должен сидеть на лавке играют . Виноват только Слуцкий !
Не торопись. Все наладится. Зимой много игроков пришло, сыграются будет лучше. После двух -трех игр Лене придется определиться с основой. Думаю, дальше должно потихоньку все налаживаться. За пару игр новую по сути команду создать трудно.
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