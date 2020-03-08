Слуцкий потерпел первое поражение во главе «Рубина» в матче с «Крыльями»

«Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура РПЛ.
После этой встречи «Рубин» занимает 14-ю строчку в таблице (20 очков), а «Крылья Советов» — 12-ю (22).
Казань, стадион «Центральный»
«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1 (0:1)
Гол: Попович 42
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Пабло Сантос (Абильдгор 85), Йевтич (Макаров 59), Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия, Давиташвили, Зуев, Игнатьев
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Карпов, Зеффан, Чернов, Тимофеев, Антон, Попович (Комбаров 90), Кабутов (Глушенков 57), Зиньковский, Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Кварацхелия 17, Кварацхелия 45+3, Пабло Сантос 47, Кабутов 54, Зиньковский 62, Коновалов 72, Зиньковский 80, Глушенков 84, Антон 90+1
Удаления: Кварацхелия 45+3, Зиньковский 80
Судья: Москалев Владимир.
В другом матче тура «Динамо» обыграло «Тамбов».
Рано реквием заказывать.
Ждемс!!!
Рано реквием заказывать.
Ждемс!!!
И конечно, Газпром и питерские рулят. Но решается всё в комитетах и кабинетах...
И конечно, Газпром и питерские рулят. Но решается всё в комитетах и кабинетах...
Короче по любому виноват Слуцкий !
Короче по любому виноват Слуцкий !
Снял.
Снял.
Подождем следующей игры.
Подождем следующей игры.
БЕЗ ГИНЕРА И ЧЕМОДАНОВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ,ВИДЕЛИ ЕГО И В ЧШ И В ВИТЕССЕ,ТЕПЕРЬ ВОТ В РУБИНЕ))))
БЕЗ ГИНЕРА И ЧЕМОДАНОВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ,ВИДЕЛИ ЕГО И В ЧШ И В ВИТЕССЕ,ТЕПЕРЬ ВОТ В РУБИНЕ))))
Нельзя вот так дарить очки ...дома....находясь в зоне прямого вылета из Лиги....даже вдесятером.....
Крылья с Победой....
Наконец то 7-ми матчевая безвыигрышная серия закончилась....
Рубину чтоб остаться в лиге нужно брать очки сейчас.....
Ибо последние 4 тура первенства навряд ли принесут Слуцкому радость...
Краснодар...ЦСКА...Ростов...Спартак....
Нельзя вот так дарить очки ...дома....находясь в зоне прямого вылета из Лиги....даже вдесятером.....
Крылья с Победой....
Наконец то 7-ми матчевая безвыигрышная серия закончилась....
Рубину чтоб остаться в лиге нужно брать очки сейчас.....
Ибо последние 4 тура первенства навряд ли принесут Слуцкому радость...
Краснодар...ЦСКА...Ростов...Спартак....