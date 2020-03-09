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Бубнов: «Ал. Миранчук должен вести команду за собой, но пока не выходит»

сегодня, 08:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе «Локомотива» в матче с «Ахматом»:

С приходом Шалимова «Ахмат» заметно изменился, стал более играющей, а не оборонительной командой. Грозненцы стараются много контролировать мяч, действовать через атаку. Отсюда и большее количество моментов, и проблемы лидеров на старте весеннего отрезка: ничьи с «Ростовом» и «Зенитом» в основное время, очень трудная для «Локомотива» домашняя победа. Реализуй пенальти Визеу, железнодорожники бы уже вряд ли вырвали победу. Побочная сторона преображений «Ахмата» — не столь надежная задняя линия, хотя команда Шалимова старается держать баланс.

«Локомотив» гораздо активнее и агрессивнее начинал каждый из таймов, но постепенно гости выравнивали ситуацию, а в концовке второй половины вовсе прижали соперника к воротам, вынуждая играть на отбой. Железнодорожники победили дорогой ценой. Чорлуку так нагрузили, что дернул мышцу, Кверквелия спас ворота за счет удаления и дисквалификации (его поступок сделал оправданным Гильерме). С «Ростовом» придется играть экспериментальной парой центральных защитников, а еще три игрока получили по желтой карточке.

Эпизодами «Локомотив» выглядел хорошо, но в игре пока нет стабильности. Эдеру тяжело биться одному на острие, португалец — техничный форвард с неплохим голевым чутьем, но ему нужна более активная помощь. Очень важно, чтобы прибавил Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу и смотрелся неплохо в начале, но, когда «наелся», начал совершать грубые ошибки, принимать неверные решения. При этом Алексей уже зрелый игрок, должен вести за собой команду, переходить на новый уровень, чаще забивать и создавать моменты. Пока, увы, на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать. Хотя его потенциал значительно выше, чем тот уровень, который мы видим сегодня.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответил Ablom
сегодня в 13:07
Нужно срочно продавать в Ювентус.
его место в Химках или Балтике
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 11:34
ЖДЕМ ФАРФАНА ! ЖАЛЬ , ЧТО НЕТ ФЕРНАНДЕША , БЕЗ НЕГО ЛОКО ОСИРОТЕЛ ! ДА ЕЩЕ И ПАЛЫЧА ЗАКЛЕВАЛИ СМОРОДСКАЯ С ВАСЕЙ КИКНАДЗЕ , УВАЖАЕМОГО ТРЕНЕРА ОБИЖАЮТ БЕЗТОЛКОВЫЕ АНАЛИТИКИ ( СМОРОДА И ВАСЕК ) , ГОСПОДИ ! ОТВЕДИ ЭТИХ РУКОЙВОДИТЕЛЕЙ ! ПРЕЗИДЕНТ РЖД , НАВЕДИ В ЛОКО ПОРЯДОК !
bankirr
bankirr
сегодня в 10:11
Ибо бревно распиаренное.
Ablom
Ablom
сегодня в 08:59
Нужно срочно продавать в Ювентус.
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