Бубнов: «Ал. Миранчук должен вести команду за собой, но пока не выходит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе «Локомотива» в матче с «Ахматом»:

С приходом Шалимова «Ахмат» заметно изменился, стал более играющей, а не оборонительной командой. Грозненцы стараются много контролировать мяч, действовать через атаку. Отсюда и большее количество моментов, и проблемы лидеров на старте весеннего отрезка: ничьи с «Ростовом» и «Зенитом» в основное время, очень трудная для «Локомотива» домашняя победа. Реализуй пенальти Визеу, железнодорожники бы уже вряд ли вырвали победу. Побочная сторона преображений «Ахмата» — не столь надежная задняя линия, хотя команда Шалимова старается держать баланс.

«Локомотив» гораздо активнее и агрессивнее начинал каждый из таймов, но постепенно гости выравнивали ситуацию, а в концовке второй половины вовсе прижали соперника к воротам, вынуждая играть на отбой. Железнодорожники победили дорогой ценой. Чорлуку так нагрузили, что дернул мышцу, Кверквелия спас ворота за счет удаления и дисквалификации (его поступок сделал оправданным Гильерме). С «Ростовом» придется играть экспериментальной парой центральных защитников, а еще три игрока получили по желтой карточке.

Эпизодами «Локомотив» выглядел хорошо, но в игре пока нет стабильности. Эдеру тяжело биться одному на острие, португалец — техничный форвард с неплохим голевым чутьем, но ему нужна более активная помощь. Очень важно, чтобы прибавил Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу и смотрелся неплохо в начале, но, когда «наелся», начал совершать грубые ошибки, принимать неверные решения. При этом Алексей уже зрелый игрок, должен вести за собой команду, переходить на новый уровень, чаще забивать и создавать моменты. Пока, увы, на Миранчука возлагается больше надежд, чем удается реализовать. Хотя его потенциал значительно выше, чем тот уровень, который мы видим сегодня.