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Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив» 

сегодня, 00:05

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в свое время она не смогла подписать полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.

Игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс. Он сорвался у меня дважды. Уже подписала его даже. Трансфер сорвался, потому что пришел тренер Рафаэль Бенитес и отговорил его от ухода. Могла трясти договором, но понимала, что это бесполезно… Лукас Подольски? Тоже, да. Был в Москве, подарил мне игровую футболку. Но в последний момент он передумал. 

Ранее Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:57
С "8-м Мертенсом" вас Ольга Юрьевна....!!!
Договор - не контракт....
Мало ли кто кого хотел подписать...
"Тамбову" тоже никто не запрещает интересоваться Погбой и Гризманном....
Главное - кто в итоге оказывается в команде...
beefs
beefs
сегодня в 05:28
Эх, воспоминания..
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:21
Мертенс решил что если он сорвется со Смородской в третий раз, то ему капец. И решил не продолжать.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 02:24
Благо передумал,а то бы все забыли кто такой Подольский)))
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