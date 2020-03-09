Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив» 

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сегодня, 00:05

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в свое время она не смогла подписать полузащитника «Наполи» .

Игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс. Он сорвался у меня дважды. Уже подписала его даже. Трансфер сорвался, потому что пришел тренер Рафаэль Бенитес и отговорил его от ухода. Могла трясти договором, но понимала, что это бесполезно… Лукас Подольски? Тоже, да. Был в Москве, подарил мне игровую футболку. Но в последний момент он передумал.

Ранее Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.