Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив» 

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в свое время она не смогла подписать полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса.
Игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс. Он сорвался у меня дважды. Уже подписала его даже. Трансфер сорвался, потому что пришел тренер Рафаэль Бенитес и отговорил его от ухода. Могла трясти договором, но понимала, что это бесполезно… Лукас Подольски? Тоже, да. Был в Москве, подарил мне игровую футболку. Но в последний момент он передумал.
Ранее Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.
Договор - не контракт....
Мало ли кто кого хотел подписать...
"Тамбову" тоже никто не запрещает интересоваться Погбой и Гризманном....
Главное - кто в итоге оказывается в команде...
Договор - не контракт....
Мало ли кто кого хотел подписать...
"Тамбову" тоже никто не запрещает интересоваться Погбой и Гризманном....
Главное - кто в итоге оказывается в команде...