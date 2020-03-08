Смородская: «Очень многие меня боятся как руководителя»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.
Напомним, что Смородская покинула «Локомотив» летом 2016 года.
Я нигде. В свободном полете. Я футбол люблю, очень много его смотрю. И наш, и немецкий, и английский, и французский… Очень люблю. Из тусовки выпала. Так выпадают только у нас, в момент. Как только отставка — и всё. Я не предпринимала никаких попыток по возвращению в эту тусовку. Очень многие меня боятся как руководителя, потому что я беру ответственность. Беда современного общества — даже топ-менеджеры не хотят брать на себя ответственность. Это очень вредит процессу. Я могу принимать решения быстро, четко и одна.
Начиная от захудалого негра и болельщиков,до верхушки РЖД.
Начиная от захудалого негра и болельщиков,до верхушки РЖД.
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Кошка, которая гуляет сама по себе.
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Кошка, которая гуляет сама по себе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1171139/smorodskaya-olga-lokomotiv
Сама-дура (с)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1171139/smorodskaya-olga-lokomotiv
Сама-дура (с)
https://www.youtube.com/watch?v=YdBkqY4FvIM