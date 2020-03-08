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Смородская: «Очень многие меня боятся как руководителя»

вчера, 23:32

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.

Напомним, что Смородская покинула «Локомотив» летом 2016 года.

Я нигде. В свободном полете. Я футбол люблю, очень много его смотрю. И наш, и немецкий, и английский, и французский… Очень люблю. Из тусовки выпала. Так выпадают только у нас, в момент. Как только отставка — и всё. Я не предпринимала никаких попыток по возвращению в эту тусовку.  Очень многие меня боятся как руководителя, потому что я беру ответственность. Беда современного общества — даже топ-менеджеры не хотят брать на себя ответственность. Это очень вредит процессу. Я могу принимать решения быстро, четко и одна.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
сегодня в 10:14
Скандальная баба.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 09:50
У ОЛИ , ОДНА ЗАДАЧА - ВМЕСТЕ С ВАСЕЙ , ЛЮБЫМИ СВЯЗЯМИ С ВЕРХУ, ЭТО УБРАТЬ ПАЛЫЧА , НО ЗА ПАЛЫЧА МЫ СТАНЕМ ГОРОЙ , ОН НАШ ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР , ВПЕРЕД ЛОКО !
Аpбитр
Аpбитр ответил Tostao
сегодня в 09:47
p
Tostao
Tostao
сегодня в 09:39
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 09:19
Недолюбили её в Локомотиве.
Начиная от захудалого негра и болельщиков,до верхушки РЖД.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:15
"...Я могу принимать решения быстро, четко и одна."
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Кошка, которая гуляет сама по себе.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:03
Я думаю что многие бояться , что весом своим придавишь . Корова жирная
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Сергей Эпоха
сегодня в 08:31
Послушать так прям такая крутая женщина
Она реально крутая, поверь.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:29
Я могу принимать решения быстро, четко и одна
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1171139/smorodskaya-olga-lokomotiv
Сама-дура (с)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 08:29
боятся - значит уважают, вот о чем она думает)))
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 08:00
Послушать так прям такая крутая женщина
ABir
ABir
сегодня в 07:32
Скорее всего не те решения принимала, хотя и быстро, и одна
амурец
амурец
сегодня в 02:07
Конечно боятся, пусть этакое чудовище в управление, вмиг команда развалится
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 01:12
Боятся элементарно иметь с ней дела! Куда приходит, там разруха и провал...
mondial18
mondial18
сегодня в 00:39
Сильных женщин боятся трусы
Faustello
Faustello
сегодня в 00:12
Я нигде. В свободном полете.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:55
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:50
    Слабоумной женщине если власть дать она становится ненормальной тиранкой и таким кажется,что они все могут,короче бредят,из таких и эта женщина.
    GrimlocK
    GrimlocK
    вчера в 23:42
    как "очень очень хренового" руководителя она хотела сказать.....
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 23:38
    Многие не востребованные личности подолгу сидят дома иигундосят о несправедливости мира и общества
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:37
    Никто тебя не боится!!! Просто шарахаются от тебя из-за твоей никчемности.
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