Смородская: «Очень многие меня боятся как руководителя»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чем она занимается на данный момент.

Напомним, что Смородская покинула «Локомотив» летом 2016 года.

Я нигде. В свободном полете. Я футбол люблю, очень много его смотрю. И наш, и немецкий, и английский, и французский… Очень люблю. Из тусовки выпала. Так выпадают только у нас, в момент. Как только отставка — и всё. Я не предпринимала никаких попыток по возвращению в эту тусовку. Очень многие меня боятся как руководителя, потому что я беру ответственность. Беда современного общества — даже топ-менеджеры не хотят брать на себя ответственность. Это очень вредит процессу. Я могу принимать решения быстро, четко и одна.