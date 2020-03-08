Гильерме: «Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в игре 21-го тура РПЛ . В концовке этой встречи голкипер «Локо» спас команду от гола, отбив пенальти.

Это была особенная игра, у нас очень давно не было побед. Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать.