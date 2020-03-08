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Гильерме: «Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать»

сегодня, 21:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Гильерме в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в игре 21-го тура РПЛ. В концовке этой встречи голкипер «Локо» спас команду от гола, отбив пенальти.

Это была особенная игра, у нас очень давно не было побед. Я очень рад, что помог команде выиграть. Мы играли очень хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Мы заслужили победу.

Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать.

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Parma1972
Parma1972
сегодня в 23:40
Страдание — это побуждение к деятельности. Но У Локо наоборот.
mortid
mortid
сегодня в 23:07, ред.
В красных, кожаных труселях тогда выходите на следующую игру, мазохисты. Желательно с вырезом на "булках".
112910415
112910415
сегодня в 21:58
причём вратарь косячит на ровном месте, а затем геройствует !
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 21:47
Команда деградирует, матч купленный.
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