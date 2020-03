«Ювентус» ни разу не пропустил в последних 5 домашних матчах с «Интером»

«Ювентус» одержал победу над «Интером» в матче 26-го тура Серии А со счетом 2:0.

Таким образом, туринцы в пяти последних домашних встречах с «нерадзурри» ни разу не пропустили.

Такого не было с 1999 года. Тогда «Юве» семь матчей подряд против «Интера» сохранял ворота в неприкосновенности.

5 — Juventus have kept the clean sheet in five home consecutive games against Inter for their second time in the Serie A history, the first one was on December 1999 (seven in that case). Wall.#JuveInter pic.twitter.com/B2zp5h8KNp