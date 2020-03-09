Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории «Реала»

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сегодня, 10:35

«Реал» уступил «Бетису» в игре 27-го тура Примеры.

Единственный мяч в составе «сливочных» забил форвард . Таким образом, французский футболист забил 241 гол за «Реал» во всех турнирах и вышел на пятое место в списке бомбардиров клуба. Такое же количество мячей у легендарного форварда мадридцев Ференца Пушкаша.

На четвертом месте находится экс-нападающий «сливочных» Сантильяна, на счету которого 289 мячей. На третьем месте (308 голов) располагается бывший форвард «Реала» . Второй — экс-нападающий мадридского клуба Рауль (323 забитых мяча). Лидером является форвард , который выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. На его счету 450 голов.