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Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории «Реала»

сегодня, 10:35
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» уступил «Бетису» в игре 27-го тура Примеры.

Единственный мяч в составе «сливочных» забил форвард Карим Бензема. Таким образом, французский футболист забил 241 гол за «Реал» во всех турнирах и вышел на пятое место в списке бомбардиров клуба. Такое же количество мячей у легендарного форварда мадридцев Ференца Пушкаша.

На четвертом месте находится экс-нападающий «сливочных» Сантильяна, на счету которого 289 мячей. На третьем месте (308 голов) располагается бывший форвард «Реала» Альфредо Ди Стефано. Второй — экс-нападающий мадридского клуба Рауль (323 забитых мяча). Лидером является форвард Криштиану Роналду, который выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. На его счету 450 голов.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:26
Средненький нападающий, не уровень Реала
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 12:05
Автор статьи не скрывает симпатию к Роналду)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 11:26
пасы голевые классные раздаёт...правда на свои ворота
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 11:01
и, возможно, совершил ошибку "аля Джерард" вчера...
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 10:51
Слабый форвард
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