Сарри: «„Ювентус“ одержал важную победу, но впереди ещё долгий путь»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением о победе над «Интером»:

Это важная победа, но впереди еще 12 матчей. Нас ожидает долгий путь. Это было намного ближе к тому, что я хочу видеть в «Ювентусе».

Мы казались немного опустошенными в связи с последними событиями в Италии. Пришлось выбирать футболистов, которые могли гарантировать больше физических и психологических сил.

«Интер» пытался давить в первом тайме. После нашего гола игра изменила свой ход. Мы провели очень сильные 20 минут и обрели уверенность, которую потерял «Интер». Очень позитивно, что позволили им нанести всего лишь один удар по воротам.

Не знаю, как оценить матчи без зрителей. Я являюсь тренером и могу говорить только о футболе. Я сам должен спрашивать, правильно ли отнимать два часа удовольствия у болельщиков, или существует серьезный риск для футболистов и всех сотрудников клуба. Я просто не знаю ответа на эти вопросы.