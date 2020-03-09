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Семак: «Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были»

вчера, 22:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уфой».

Не хватило забитых мячей. Не забивая, выиграть очень сложно. Моменты были, «Уфа» оборонялась низко всей командой. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Такие матчи до забитого мяча. Когда ты забиваешь, команде нужно отыгрываться, она раскрывается, играть легче. При 0:0 главная задача «Уфы» — не пропустить, они с этим справились.

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Правдолю
Правдолю ответил cska1948
сегодня в 03:15
"...Не забивая, выиграть очень сложно..." ----------------------- Похоже, в практике Семака есть игры, в которых его команде приходилось выигрывать не забивая.
Была только одна надежда на автогол))
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 01:18
"Не забивая, выиграть очень сложно." - да ну? Я думал невозможно)) а оказывается сложно, но можно))
wingback
wingback
сегодня в 00:25
Гнать надо...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:35
Семаку пора искать работу на матч тв
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:06
Интрига возросла
С учетом игры Зенита на выезде с Краснодаром отставание быков может быть всего 3 очка . А у Зенита есть игра с ЦСКА в Москве и с Ростовом в Ростове
Борьба за чемпионство еще вся впереди )
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:57
drug01
drug01
вчера в 22:46
Работы предстоит еще много-эта игра не достойна ЧЕМПИОНА !!!!!!
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 22:24
СЕМАК..уволься чувак и не позорься!!!!
cska1948
cska1948
вчера в 22:19, ред.
"...Не забивая, выиграть очень сложно..."
-----------------------
Похоже, в практике Семака есть игры, в которых его команде приходилось выигрывать не забивая.
cska1948
cska1948
вчера в 22:16
Зенит не реализовал свои моменты, Уфа свои, вот и получилась ничья.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:15, ред.
"Такие матчи до забитого мяча." Вот это месседж. То есть "Уфа" забивает условно в первом тайме (могла) и без вариантов? То есть ничья на своем поле с "Уфой" для "Зенита" неплохо? Да уж.
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