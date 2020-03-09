Семак: «Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с «Уфой».

Не хватило забитых мячей. Не забивая, выиграть очень сложно. Моменты были, «Уфа» оборонялась низко всей командой. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Такие матчи до забитого мяча. Когда ты забиваешь, команде нужно отыгрываться, она раскрывается, играть легче. При 0:0 главная задача «Уфы» — не пропустить, они с этим справились.