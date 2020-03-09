Семак: «Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уфой».
Не хватило забитых мячей. Не забивая, выиграть очень сложно. Моменты были, «Уфа» оборонялась низко всей командой. Мы не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. Такие матчи до забитого мяча. Когда ты забиваешь, команде нужно отыгрываться, она раскрывается, играть легче. При 0:0 главная задача «Уфы» — не пропустить, они с этим справились.
С учетом игры Зенита на выезде с Краснодаром отставание быков может быть всего 3 очка . А у Зенита есть игра с ЦСКА в Москве и с Ростовом в Ростове
Борьба за чемпионство еще вся впереди )
С учетом игры Зенита на выезде с Краснодаром отставание быков может быть всего 3 очка . А у Зенита есть игра с ЦСКА в Москве и с Ростовом в Ростове
Борьба за чемпионство еще вся впереди )
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Похоже, в практике Семака есть игры, в которых его команде приходилось выигрывать не забивая.
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Похоже, в практике Семака есть игры, в которых его команде приходилось выигрывать не забивая.