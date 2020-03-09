Сулейманов: «Смотрю почти все игры с участием Смолова»

Форвард «Краснодара» после победы «быков» над «Спартаком» в матче 21-го тура РПЛ высказался о нападающем «Локомотива» , выступающем за «Сельту» на правах аренды.

Что касается Смолова, то с ним я не общаюсь. Но смотрю почти все игры с его участием. Думаю, он еще будет забивать. Не знаю, решился бы уехать в команду, которая борется за выживание. Я только начинаю свою карьеру. Конечно, мне бы хотелось поиграть в Европе, посмотрим, как сложится жизнь. Надеюсь, что поиграю там в более сильном клубе. Конечно, уезжать лучше, когда ты молодой. У Феди была такая мечта. Несколько лет назад он мог оказаться и в «Боруссии», и в «Вест Хэме». Думаю, эти клубы посильнее, чем «Сельта».