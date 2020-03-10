Моуриньо: «Я брал трофеи в каждом клубе. Верю, что возьму и в „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Тоттенхэма» дал комментарий в преддверии ответного матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Лондоне «шпоры» уступили со счётом 0:1.

Вы спрашиваете меня, как мы собираемся забить два гола без Кейна, Сона и Бергвейна? Есть множество способов забить гол. Даже их игрок может забить гол в ворота «Лейпцига».

Я верю, что «Тоттенхэм» не станет единственным клубом, в котором я ничего не выигрывал. Я брал трофеи в каждом клубе и верю в то, что сделаю это и в «Тоттенхэме».