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Моуриньо: «Я брал трофеи в каждом клубе. Верю, что возьму и в „Тоттенхэме“»

сегодня, 03:09
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм23:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо дал комментарий в преддверии ответного матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Лондоне «шпоры» уступили со счётом 0:1.

Вы спрашиваете меня, как мы собираемся забить два гола без Кейна, Сона и Бергвейна? Есть множество способов забить гол. Даже их игрок может забить гол в ворота «Лейпцига».

Я верю, что «Тоттенхэм» не станет единственным клубом, в котором я ничего не выигрывал. Я брал трофеи в каждом клубе и верю в то, что сделаю это и в «Тоттенхэме».

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alexando1974
alexando1974
сегодня в 03:19
в мю невышло в Тоттенхэме темболее неполучиться!
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