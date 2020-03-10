ГлавнаяНовости

Холанд: «Работаю столько, сколько выдерживает моё тело. Хочу стать лучше»

сегодня, 02:03

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметил, что постоянно работает над собой и старается стать лучшим игроком, несмотря на текущие успехи.

Я переходил в «Боруссию» как обычный футболист и остаюсь обычным футболистом. Ничего не изменилось. Но мне приятно слышать похвалу, это означает, что я здорово делаю свою работу.

Я изо всех сил стараюсь стать лучше. Поэтому я усердно работаю, настолько, насколько это возможно. Столько, сколько выдерживает моё тело.

Я хочу стать лучшим бомбардиром Бундеслиги. Но я не из тех людей, кто думает о рекордах. Мои мысли связаны с командой и тем, как ей помочь. Только и всего.

Ранее Холанд признался, что считает Лионеля Месси и Неймара лучшими игроками всех времён.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клостерманн: «Уверен, мы хорошо сыграем с „Тоттенхэмом“»
Сегодня, 04:41 Комментарии0
Алли: «„Тоттенхэм“ выходил и из более тяжёлых ситуаций»
Сегодня, 03:53 Комментарии0
Моуриньо: «Я брал трофеи в каждом клубе. Верю, что возьму и в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 03:09 Комментарии1
Зинченко: «Мы должны совершенствовать свою игру»
Вчера, 21:31 Комментарии0
Джан: «Мной интересовался МЮ, но я отказался из-за прошлого в „Ливерпуле“»
Вчера, 15:26 Комментарии5
Роналду — о 1000-м матче в карьере: «Горжусь этим достижением»
Вчера, 14:33 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100