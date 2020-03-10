Холанд: «Работаю столько, сколько выдерживает моё тело. Хочу стать лучше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» отметил, что постоянно работает над собой и старается стать лучшим игроком, несмотря на текущие успехи.

Я переходил в «Боруссию» как обычный футболист и остаюсь обычным футболистом. Ничего не изменилось. Но мне приятно слышать похвалу, это означает, что я здорово делаю свою работу.

Я изо всех сил стараюсь стать лучше. Поэтому я усердно работаю, настолько, насколько это возможно. Столько, сколько выдерживает моё тело.

Я хочу стать лучшим бомбардиром Бундеслиги. Но я не из тех людей, кто думает о рекордах. Мои мысли связаны с командой и тем, как ей помочь. Только и всего.