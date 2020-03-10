УЕФА планирует провести финал ЛЕ в Польше, несмотря на эпидемию

УЕФА по-прежнему планирует провести финал Лиги Европы в Гданьске, несмотря на запрет властей на проведение массовых мероприятий в Польше. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.
Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске. Вопрос о проведении матча будет находиться под постоянным контролем.
Мы пристально следим за ситуацией и находимся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения, а также с местными властями относительно вспышки коронавируса.
Ранее стало известно, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» состоится без зрителей.