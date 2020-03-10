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УЕФА планирует провести финал ЛЕ в Польше, несмотря на эпидемию

сегодня, 14:11

УЕФА по-прежнему планирует провести финал Лиги Европы в Гданьске, несмотря на запрет властей на проведение массовых мероприятий в Польше. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

Финал Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске. Вопрос о проведении матча будет находиться под постоянным контролем.

Мы пристально следим за ситуацией и находимся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения, а также с местными властями относительно вспышки коронавируса.

Ранее стало известно, что ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» состоится без зрителей

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:46
До 27 мая ещё дожить надо.
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