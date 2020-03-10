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Владелец «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

вчера, 17:51

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

Новый вирус коснулся и меня, поэтому я чувствую, что обязан уведомить об этом общественность. Чувствую себя хорошо, я принял все необходимые меры и следую инструкциям врачей. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления.

Сразу после признания Маринакиса английские СМИ сообщили о том, что владелец «Ноттингема» присутствовал на стадионе в недавнем матче против «Миллуола», а также провел встречу с игроками своей команды.

Также Маринакис присутствовал на матче Лиги Европы между «Арсеналом» и «Олимпиакосом».

Тем временем премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А из-за эпидемии.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:41
Лесники против Миллуолла сыграли так, как будто у всей команды коронавирус.
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 19:34
Печально
DXTK
DXTK
вчера в 18:54
главное чтобы форест в АПЛ попал было бы здорово увидеть лесников снова в элите
alexgurzan
alexgurzan ответил EAGinLE
вчера в 17:52
Всем привет и наилучшие пожелания . У меня при входе предыдущий комментарии сохраняется . У кого есть такое . При обновлении страницы тоже .
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