Владелец «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

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вчера, 17:51

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

Новый вирус коснулся и меня, поэтому я чувствую, что обязан уведомить об этом общественность. Чувствую себя хорошо, я принял все необходимые меры и следую инструкциям врачей. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления.

Сразу после признания Маринакиса английские СМИ сообщили о том, что владелец «Ноттингема» присутствовал на стадионе в недавнем матче против «Миллуола», а также провел встречу с игроками своей команды.

Также Маринакис присутствовал на матче Лиги Европы между «Арсеналом» и «Олимпиакосом».

Тем временем премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А из-за эпидемии.

Коронавирус и футбол