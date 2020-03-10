Сенсация плей-офф Лиги чемпионов. Кастинг на роль «Аякса»

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вчера, 17:29

В деле только солидные мужчины из топ-5, но «Соккер.ру» находит кандидатов. Многие вступают в бой уже сегодня!

«Валенсия»

Шансы стать сенсацией: минимальные.

Теоретически команда Черышева может отыграться, ведь гол Дениса позволяет выиграть у «Аталанты» со счетом 3:0 на «Месталье». Тогда испанцы заберут себе все комплименты, что получила дикая банда разбойников Гасперини. Было в миланской игре нечто такое неуловимое, помимо ошибок итальянской защиты, что позволяло поверить в голы «Валенсии». Камбэк в целом возможен…

Другое дело, что трибуны будут пустыми – в Испании и Италии фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. «Валенсия» лишается солидной поддержки, левантийский клуб должен не пропустить от команды, что в последнем гостевом матче забила семь мячей. Шансов на интригу тут больше, чем в случае с выездом «Челси» в Мюнхен, но «Валенсия» вряд ли зайдет в полуфинал ЛЧ , хотя в день жеребьевки мечтали о четвертьфинале.

«Тоттенхэм»

Шансы стать сенсацией: минимальные.

«Шпоры» сделали страшную вещь с «Аяксом» – убили романтиков. Бедняга Душан Тадич на днях делился наболевшим: недоволен тем, как «Тоттенхэм» сыграл в финале против «Ливерпуля». Лидер кризисного «Аякса» жаловался, что лондонцы не использовали слабые места «красных», а вот у «Аякса» бы получилось показать яркий футбол. Почти год прошел, а не отпустило!

Но давайте не забывать, как «Тоттенхэм» прошел команды Гвардиолы и Тен Хаага. Убивать команды в стиле «ути-пути, какие милые» умели и до Моуриньо. А Жозе может спасти сезон, только если включит режим «Интера» 2010 года. Но кажется, что проблем с кадрами слишком много. «Тоттенхэм» даже в прошлом сезоне не был любимцем публики, они могут стать сенсацией разве что по лекалам «Атлетико». Но игровых проблем слишком много, даже «Лейпциг» не обязательно пройдут.

«Наполи»

Шансы стать сенсацией: низкие.

Команда Гаттузо будет мини-сенсацией турнира, если по сумме двух матчей после домашней ничьей с пропущенным мячом пройдет «Барселону». Пусть испанцы кризисные, с внутренним конфликтом и не готовы физически, но с Месси и статусом «больше, чем клуб». Зато у «Наполи» тоже характер, Гаттузо после непростого отрезка пришел в себя. И поскольку с составом неаполитанцев экспериментировать намного проще, чем с миланским, то пошли результаты.

«Наполи» после победы над «Лацио» в Кубке Италии проиграл только «Лечче», но получается серия из 9 игр с 7 победами. «Барселона» остается фаворитом пары – потому шансы команды Гаттузо стать открытием этого сезона в ЛЧ и забраться далеко оцениваем как низкие, но возможности не минимальные. «Тоттенхэм» не станет героем, если пройдет «Лейпциг», а вот если «Наполи» обыграет по сумме двух матчей «Барселону» на «Камп Ноу» без зрителей — даже с помощью ничьей 2:2, то их сразу заметят и отметят.

«Лион»

Шансы стать сенсацией: низкие.

Почему шансы «ткачей» быть новым «Аяксом» пока низкие, хотя в первом матче обыграли «Ювентус»? Потому что Роналду и не такую разницу отыгрывал. И если Криштиану заявил, что пройдут французов – так тому и быть. «Лион» будет сопротивляться, насколько хватит сил, но эта команда в гостях не каждый раз «Зенит» может обыграть, а тут целый поединок в Турине. Пустые трибуны, возможно, немного помогут гостям, но и хозяевам не помешают.

На выходных «Ювентус» достаточно уверенно обыграл «Интер», Сарри понимает, как важно наколдовать камбэк. «Лиону» тяжело будет выделиться, поскольку команда у французов безликая. Без Мемфиса на голевую вахту заступил Мусса Дембеле, но наличие парочки молодых и перспективных не делает их «Аяксом» автоматически. Пока «ткачи» не похожи на полуфиналиста Лиги чемпионов. Хотя если пройдут «Ювентус» — все будет зависеть от жребия и умение не реагировать на поражения, как от ПСЖ со счетом 1:5 в Кубке Франции.

«Лейпциг»

Шансы стать сенсацией: средние.

У немцев соперник легче, чем у «Лиона», да и выездная победа отличается от домашней, пускай с одинаковым счетом. Однако проблема в самом «Лейпциге». У них есть Вернер, появился Ольмо, может отдать четыре голевые передачи в одной игре Нкунку – сделал так против «Шальке». А дальше подопечные юного по возрасту тренера Нагельсманна берут и двумя ничьими убирают себя из серьезной чемпионской гонки – мировые с «Байером» и «Вольфсбургом» позволили «Баварии» оторваться на пять пунктов.

«Лейпциг» прекрасен тактически, они свежие и могут зайти в восьмерку лучших команд сезона в Лиге чемпионов. Но одновременно могут проиграть дома «Тоттенхэму», невзирая на серию из шести матчей без поражений. Они дважды за короткое время «Айнтрахту» уступали, о чем тут говорить? Команда классная, по уровню готовности и идей ее можно поставить выше серьезных коллективов. И ничья против «Тоттенхэма» немцев устроит. Вот только разве есть гарантии, что «Лейпциг» выстоит против по-настоящему готового серьезного соперника? Будет ведь еще четвертьфинал.

«Боруссия» Д

Шансы стать сенсацией: высокие.

В каждым трансферным шагом становится больше баланса в игре. Хуммельс на правах многократного чемпиона Германии резюмировал игру зимних новичков – Холанд и Джан добавили Дортмунду козырей против соперников любого уровня. Почему «Боруссия» Д так высоко в этом списке, если может уже завтра вылететь от ПСЖ ? Потому что играют с одним из бумажных фаворитов ЛЧ , сами таковым не являются, но могут зайти даже в финал, ведь не чувствуют землю под ногами, когда ловят кураж.

«Боруссия» Д по-настоящему сильная команда по составу – Хакими, Хуммельс, Геррейру, Джан, Витсель, Санчо, Брандт, Азар, Ройс и Холанд умеют сыграть на уровне полуфинала Лиги чемпионов. Но одновременно у Дортмунда есть один специфический минус — увлекающиеся. Полно вариантов ведения игры, сменные атакующие хавбеки и вингеры, достаточно центральных защитников для игры в пять оборонцев, появился великолепный Холанд – все за них. Но ПСЖ – грозная сила, у них Мбаппе и зацепка на камбэк из-за выездного гола Неймара. «Боруссии» будет сложно даже на стадионе без зрителей, но если пройдут ПСЖ – будут в авангарде, ведь сочетают кураж и силу состава.

«Аталанта»

Шансы стать сенсацией: высокие.

Наравне с немцами по шансам стать «Аяксом». Но это сделать сложнее, если у тебя нет ребят класса Де Лигта, Де Йонга, Тадича, Зийеха и так далее. Однако «Аталанту» выручают две вещи. Первая – речь о совершенно тренерской команде, которая тактически выстроена настолько грамотно, насколько позволяет другая вещь – дикие. Как в Италии сочетать умение забить 5-7 голов сопернику, причем не обязательно дома, с правильной игрой под диктовку тренера? Наверное, надо просто быть «Аталантой».

Если от «Боруссии» Д уже по составу ждешь, что выстрелят – Фавр не первый год маринует золотую рыбку, то «Аталанта» — очарование свежее, как вкусная рыба на ролле со щедрой порцией сыра «Филадельфия». Итальянцы играют раскованно, зрелищно, смело, результативно. В отличие от всех, кто перечислен выше, этот кандидат на роль «Аякса» имеет преимущество в три мяча перед выездной встречей. И хотя команде из Бергамо нельзя проигрывать 3:0, после Загреба и Манчестера, где проиграли 4:0 и 5:1, должны усвоить урок.

Как видите, почти все представленные команды имеют точки соприкосновения с «Аяксом» — умеют начудить в защите. Даже «Тоттенхэм» не нужно дважды просить пропустить, это не типичная по игре в защите команда Моуриньо. Так что скучно не будет. Забьют, пропустят, будут висеть на волоске, но кто-то из списка точно останется. Максимально из семи можем потерять пять команд, но ждем, что круг неожиданных претендентов на полуфинал будет шире. Быть может, кому-то из списка суждено сыграть между собой в следующем раунде? Тогда точно один полуфиналист будет не из числа записных фаворитов.