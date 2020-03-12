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Триппьер: «Уж я-то знаю, насколько „Ливерпуль“ силён дома»

12 марта 2020, 05:49
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Экс-защитник «Тотенхэма» Киран Триппьер, ныне выступающий за «Атлетико», прокомментировал выездную победу «матрасников» над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, что будет очень тяжело, но должны были сохранять надёжность в обороне и изо всех сил стараться расстроить планы «Ливерпуля». Мы знали, что если сможем справиться с давлением Фирмино, Салаха и Мане, то получим свои шансы.

«Ливерпуль» очень силён дома. Я очень много раз играл с ними в Премьер-Лиге [чтобы это понимать]. Но мы знали, что у нас будут шансы, и в этих эпизодах мы были максимально хладнокровны.

В турнире всё ещё остаются фантастические команды. Мы же сосредоточимся на самих себе, и кто знает, что будет ждать в конце сезона.

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SuperGobb
SuperGobb
12 марта в 07:58
Только, когда феерит свистун, ахаха)
Lewa2708
Lewa2708
12 марта в 05:59
Только попробуйте влететь от какой-нибудь Аталанты или Ред Булла, я конечно не говорю, что они какие то слабые, но они и не фавориты
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