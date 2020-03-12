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Тухель: «ПСЖ проиграл всего один матч, но подвергся огромной критике»

12 марта 2020, 05:17
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в четвертьфинал турнира.

Болельщики были потрясающи. Они придали нам огромных сил перед матчем. Мы вместе пели, пока ехали на игру в автобусе. Эта победа и для них тоже.

Мы играли как команда, и эта команда надёжна. Было важно это показать. Для меня огромное удовольствие быть сегодня тренером [этой команды].

За 28 последних матчей мы проиграли все один матч в Дортмунде с разницей в один мяч. Но люди говорили о нас так, словно мы идём четвёртыми в Лиге 1 и вылетели изо всех кубков. Критиком может быть каждый, это легко.

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Grabovsky
Grabovsky
12 марта в 08:56
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