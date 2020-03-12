Тухель: «ПСЖ проиграл всего один матч, но подвергся огромной критике»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после победы над «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в четвертьфинал турнира.

Болельщики были потрясающи. Они придали нам огромных сил перед матчем. Мы вместе пели, пока ехали на игру в автобусе. Эта победа и для них тоже.

Мы играли как команда, и эта команда надёжна. Было важно это показать. Для меня огромное удовольствие быть сегодня тренером [этой команды].

За 28 последних матчей мы проиграли все один матч в Дортмунде с разницей в один мяч. Но люди говорили о нас так, словно мы идём четвёртыми в Лиге 1 и вылетели изо всех кубков. Критиком может быть каждый, это легко.