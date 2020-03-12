Хендерсон: «По игре мы заслуживали выхода в четвертьфинал»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Очевидно, что мы очень расстроены таким результатом. Мы вложили в эту игру всё, так что очень сильно разочарованы. Особенно это касается пропущенных голов.

Мы уже сталкивались с подобными ситуациями в течение последних лет и знаем, как важно сохранять концентрацию до самого конца. Учитывая весь рисунок игры, мы заслуживали выхода в следующий раунд, и поэтому, очевидно, очень расстроены.

Ян Облак провёл отличный матч, а мы создали очень много моментов, но просто не могли их реализовать.

Тяжело играть против команды, которая умеет хорошо обороняться, что она и продемонстрировала сегодня. Но моменты были. Подводя итог, мы очень разочарованы, и завтра нас ждут не самые приятные ощущения, но мы должны использовать это, чтобы хорошо завершить сезон.