Симеоне: «Облак – лучший вратарь мира. Для нас он как Месси для „Барсы“»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира. Отдельно Симеоне отметил голкипера «матрасников» , ставшего лучшим игроком встречи.

Не сомневаюсь в том, что Облак является лучшим голкипером в мире. Он невероятно важен для нас, так же как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас есть лучший вратарь в мире, прямо как у «Барселоны» есть Месси, который делает разницу. Облак лучший, и он делает разницу для нашей команды.

Наш переход на схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать контратакующие ситуации, что и произошло. Замена Косты на Льоренте, на самом деле, имела оборонительный подтекст, но сработала иначе!

Я очень рад за команду и клуб. Мы снова в восьмёрке лучших команд Европы и победили экстраординарного соперника. Они играли блестяще, а толпа гнала их вперёд, но мы смогли через это пройти.