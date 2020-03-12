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Симеоне: «Облак – лучший вратарь мира. Для нас он как Месси для „Барсы“»

12 марта 2020, 03:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира. Отдельно Симеоне отметил голкипера «матрасников» Яна Облака, ставшего лучшим игроком встречи.

Не сомневаюсь в том, что Облак является лучшим голкипером в мире. Он невероятно важен для нас, так же как Савич, Фелипе, Фелиш... У нас есть лучший вратарь в мире, прямо как у «Барселоны» есть Месси, который делает разницу. Облак лучший, и он делает разницу для нашей команды. 

Наш переход на схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать контратакующие ситуации, что и произошло. Замена Косты на Льоренте, на самом деле, имела оборонительный подтекст, но сработала иначе!

Я очень рад за команду и клуб. Мы снова в восьмёрке лучших команд Европы и победили экстраординарного соперника. Они играли блестяще, а толпа гнала их вперёд, но мы смогли через это пройти.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
12 марта в 13:35
40 млн. евро выплаченные летом Реалу за Льоренте пошли не зря.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 10:46
В принципе ничего экстраординарного - достаточно обычный матч для Невозмутимой Бороды.
Lewa2708
Lewa2708
12 марта в 05:34, ред.
Несомненно, Облак провел выдающийся матч, но сценарий и разговоры были бы совсем другие, если бы у Ливерпуля тоже бы стоял основной вратарь, а не резервный, который ещё и за бесплатно достался. Я понимаю, что это всё оправдания, но всё таки, это ЛЧ, и от каждой команды хочется видеть лучших исполнителей
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
12 марта в 04:58
Молодцы!
vastudio
vastudio
12 марта в 03:58
При трёх забитых,лучший вратарь))) Это и говорит о шаре, которую любезно подарил Кариус Второй)
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