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Ван Дейк: «Первые 95 минут „Ливерпуль“ играл фантастически»

12 марта 2020, 07:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после домашнего поражения от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.

Мы были полны энергии и создавали моменты. Всё было на своих местах, за исключением второго гола [который надо было забить в основное время].

Первые 95 минут мы провели фантастически, но, к сожалению, всё может закончиться вот так. Мы вовсе не были уставшими.

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Все комментарии
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил BenderBender
12 марта в 20:52
В первом матче там гениальный Месси игру сделал в основном, а в ответке был никакой. Да ты и сам об этом должен знать
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил FC Barcelona twitter
12 марта в 15:29
Это в очеродной раз доказывает тот факт, что в том сезоне ЛЧ в полуфинале Барселона проиграла сама себе, вышла на матч не заряженной и смыслями уже сделанного дела. Ливерпуль не был сильней они лишь играли в свою игру, а Барса валяла дурака. Атлетико и др. подтвердили это.
Конечно. Ты видел кто был в финале потом против них? Не Бавария, не Реал, и даже не Ювентус, А Тоттенхэм, тот самый, который им постоянно раздвигает ворота в АПЛ, который в финал ЛЧ диким фартом залетел, которого Барса на их стадионе 4:2 рвала в начале тура, и тот самый Тоттенхэм который недавно всухую Лейпцигу 3:0 профукала... в одной восьмой... прошлогодний финалист =D
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 марта в 15:23
Рассмешил. Фантастически? 1:0? =D
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Beka_byaka
12 марта в 13:31
Сдулись. Перегорели. Стухли. Устали. Потеряли мотивацию. Расслабились из за чемпионство. Не удивлюсь если и в АПЛ все оставшиеся матчи проиграют. Я надеялся на то что этот ливер способен как минимум повторить рекорд Реала. С 3 победами подряд в ЛЧ.
это вряд ли, рекорд Реала на века установлен, если только кардинально ничего не поменяется в мировом футболе.
cska minus
cska minus
12 марта в 12:51
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 марта в 12:46
    Жадничали очень много. Каждый хотел героем стать, а Мане больше всех.
    BenderBender
    BenderBender ответил FC Barcelona twitter
    12 марта в 10:07
    Ливер и сейчас барсу порвет. А в том противостоянии барсе повезло дома. Об этом ты почему-то забыл написать
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
    12 марта в 09:54
    Это в очеродной раз доказывает тот факт, что в том сезоне ЛЧ в полуфинале Барселона проиграла сама себе, вышла на матч не заряженной и смыслями уже сделанного дела. Ливерпуль не был сильней они лишь играли в свою игру, а Барса валяла дурака. Атлетико и др. подтвердили это.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    12 марта в 08:57
    Золотой мяч опять поедет к Месси
    СаняШумок
    СаняШумок
    12 марта в 08:29
    ну здравствуйте. Сами второй тайм играли уже не так рьяно и были не сильно то и против доп времени. Если бы провели второй тайм как первый, то может быть...Но во втором и Атлетико огрызался...и в концовке будь умнее и не стой в офсайде изначально игрок Атлетико, заколотили бы вам гол.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    12 марта в 08:28
    В прошлом сезоне, Первые 90 минут на Камп ноу Барса фантастически сыграла, Месси заставил тебя стоять на месте, и восхищаться его игрой))
    barcamilan
    barcamilan
    12 марта в 08:08
    ключевой была ошибка Адриана
    ДАША Д
    ДАША Д
    12 марта в 07:57
    Сил не хватило на дополнительное время.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 марта в 07:55
    Фантастические навесы и удары по галкам и два безтолковых гола с навесов.
    Вы хоть в футбол бы поиграли, вас опорник матрасов один проходил
    SuperGobb
    SuperGobb
    12 марта в 07:52
    Ван Дырк идет лесом, ахаха)
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    12 марта в 07:39
    Сдулись. Перегорели. Стухли. Устали. Потеряли мотивацию. Расслабились из за чемпионство.


    Не удивлюсь если и в АПЛ все оставшиеся матчи проиграют.

    Я надеялся на то что этот ливер способен как минимум повторить рекорд Реала. С 3 победами подряд в ЛЧ.
    ilyafrom
    ilyafrom
    12 марта в 07:15
    Кого это волнует, как вы там играли. Главное результат
    neomessi
    neomessi
    12 марта в 07:14
    Вторые 95 минут мы играли не очень
    Следующие 95 минут Атлеты играли фантастически.
    А последные 95 минут люди расходились домой.
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