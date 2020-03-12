Ван Дейк: «Первые 95 минут „Ливерпуль“ играл фантастически»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий после домашнего поражения от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.
Мы были полны энергии и создавали моменты. Всё было на своих местах, за исключением второго гола [который надо было забить в основное время].
Первые 95 минут мы провели фантастически, но, к сожалению, всё может закончиться вот так. Мы вовсе не были уставшими.
Ну мартас и дал, три раза...
Ну мартас и дал, три раза...
Вы хоть в футбол бы поиграли, вас опорник матрасов один проходил
Вы хоть в футбол бы поиграли, вас опорник матрасов один проходил
Не удивлюсь если и в АПЛ все оставшиеся матчи проиграют.
Я надеялся на то что этот ливер способен как минимум повторить рекорд Реала. С 3 победами подряд в ЛЧ.
Не удивлюсь если и в АПЛ все оставшиеся матчи проиграют.
Я надеялся на то что этот ливер способен как минимум повторить рекорд Реала. С 3 победами подряд в ЛЧ.
Следующие 95 минут Атлеты играли фантастически.
А последные 95 минут люди расходились домой.
Следующие 95 минут Атлеты играли фантастически.
А последные 95 минут люди расходились домой.