Каштру: «„Шахтер“ выиграл первый матч, но это пока ничего не значит»

Наставник «Шахтера» прокомментировал выездную победу над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм был лучше: мы полностью контролировали игру и могли добиться лучшего результата. Второй тайм начался не очень хорошо – соперник сравнял счёт. Команда действительно прочувствовала этот пропущенный гол. Немного раскоординировалась, но с небольшими корректировками в ходе тайма снова взяла игру в свои руки. В итоге мы абсолютно заслуженно добились победы, поэтому довольны.

Как изменились шансы на выход в четвертьфинал? Всё осталось так же. Мы выиграли первый матч, но это пока ничего не значит. Нужно отдавать себе отчёт в том, что на самом деле этого ещё очень мало для того, чтобы пройти дальше. Мы компетентны, но и соперник тоже. Всё-таки Бундеслига входит в топ-5 европейских чемпионатов. Нужно быть осторожным. Не будем сейчас вдаваться в эйфорию, потому что впереди нас ждёт сложнейшая работа.