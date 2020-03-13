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Каштру: «„Шахтер“ выиграл первый матч, но это пока ничего не значит»

вчера, 06:28
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал выездную победу над «Вольфсбургом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм был лучше: мы полностью контролировали игру и могли добиться лучшего результата. Второй тайм начался не очень хорошо – соперник сравнял счёт. Команда действительно прочувствовала этот пропущенный гол. Немного раскоординировалась, но с небольшими корректировками в ходе тайма снова взяла игру в свои руки. В итоге мы абсолютно заслуженно добились победы, поэтому довольны.

Как изменились шансы на выход в четвертьфинал? Всё осталось так же. Мы выиграли первый матч, но это пока ничего не значит. Нужно отдавать себе отчёт в том, что на самом деле этого ещё очень мало для того, чтобы пройти дальше. Мы компетентны, но и соперник тоже. Всё-таки Бундеслига входит в топ-5 европейских чемпионатов. Нужно быть осторожным. Не будем сейчас вдаваться в эйфорию, потому что впереди нас ждёт сложнейшая работа.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:38
Отдыхай, чувак...
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 08:52
С победой .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 06:46
В связи с привходящими обстоятельствами шансы что на выход что на вылет у всех сейчас стремятся приблизительно к нулю..
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