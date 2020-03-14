«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России.
«Арсенал» (28) располагается на седьмом месте, «Рубин» (23) — 12-й.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» — «Рубин» 0:1 (0:1)
Гол: Давиташвили 43
«Арсенал»: Левашов, Денисов (Комбаров 60), Григалава, Беляев, Альварес, Чаушич, Костадинов, Ткачев, Кангва (Ковалев 66), Луценко, Лесовой (Банда 77)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Коновалов (Могилевец 85), Макаров, Подберёзкин (Йевтич 75), Давиташвили, Игнатьев (Бакаев 73)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Денисов 47, Подберёзкин 48, Игнатьев 52, Макаров 55, Ткачев 65, Давиташвили 79
Удаление: Макаров 55
Судья: Лапочкин Сергей.
Ранее «Зенит» разгромил «Урал».
Кто они? Азмун не был чемпионом в Рубине. Он стал им в Зените. Ты про Зенит наверно о жадинах?
Жадины не отдают самое дорогое).
Кто они? Азмун не был чемпионом в Рубине. Он стал им в Зените. Ты про Зенит наверно о жадинах?
Жадины не отдают самое дорогое).
Беды Рубина и в том, что клуб был вынужден продать своего ударного форварда из-за долгов. А может просто пришел указ сверху).
Беды Рубина и в том, что клуб был вынужден продать своего ударного форварда из-за долгов. А может просто пришел указ сверху).
Надеюсь теперь попрёт.
Надеюсь теперь попрёт.
Арсенал этим же составом и с этим тренером в текущем сезоне обыгрывал ЦСКА,Спартак,Локомотив......
......и "приносит" в сезоне 6 очков Рубину....)))
Арсенал этим же составом и с этим тренером в текущем сезоне обыгрывал ЦСКА,Спартак,Локомотив......
......и "приносит" в сезоне 6 очков Рубину....)))
Забавно было видеть, как один уважаемый пользователь, переобувается на ходу)). Это надо же так уметь!!!).
С победой Рубиновых!
Забавно было видеть, как один уважаемый пользователь, переобувается на ходу)). Это надо же так уметь!!!).
С победой Рубиновых!
вот ваши слова :
"Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева"
Теперь , то что касается Леонида он комментировал так :
"ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)"
поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
вот ваши слова :
"Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева"
Теперь , то что касается Леонида он комментировал так :
"ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)"
поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)
ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)
ФК Спартак...остальное мимо...
ФК Спартак...остальное мимо...
Что происходит с Арсеналом?
Где та команда, что громила Локо, выигрывала у ЦСКА и др?
Левейшая победа в Сочи и два заслуженных поражения....
Что происходит с Арсеналом?
Где та команда, что громила Локо, выигрывала у ЦСКА и др?
Левейшая победа в Сочи и два заслуженных поражения....