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«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком

вчера, 20:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Арсенал» (28) располагается на седьмом месте, «Рубин» (23) — 12-й.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» — «Рубин» 0:1 (0:1)
Гол: Давиташвили 43

«Арсенал»: Левашов, Денисов (Комбаров 60), Григалава, Беляев, Альварес, Чаушич, Костадинов, Ткачев, Кангва (Ковалев 66), Луценко, Лесовой (Банда 77)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Зуев, Абильдгор, Коновалов (Могилевец 85), Макаров, Подберёзкин (Йевтич 75), Давиташвили, Игнатьев (Бакаев 73)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Денисов 47, Подберёзкин 48, Игнатьев 52, Макаров 55, Ткачев 65, Давиташвили 79

Удаление: Макаров 55

Судья: Лапочкин Сергей.

Ранее «Зенит» разгромил «Урал».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил рже
сегодня в 13:45
Жадины говядины, в булках шоколадины?).
Кто они? Азмун не был чемпионом в Рубине. Он стал им в Зените. Ты про Зенит наверно о жадинах?
Жадины не отдают самое дорогое).
ildar_3871
ildar_3871 ответил мангo
сегодня в 13:32
давайте уточним и поставим все точкию вот ваши слова : "Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева" Теперь , то что касается Леонида он комментировал так : "ildar_3871 08.03.2020, 16:30 Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)" поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
Да это тролль , не обращай внимания !)
рже
рже ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:51
Из за жадности,а не за долги,они были чемпионами и играли в ЛЧ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил рже
сегодня в 11:24
Бекиевичу спасибо скажите и низко по пояс поклонитесь.
Беды Рубина и в том, что клуб был вынужден продать своего ударного форварда из-за долгов. А может просто пришел указ сверху).
рже
рже
сегодня в 10:36
Азмун забил 18 мячей,а Рубин 12 за 22 тура!
cska1948
cska1948 ответил andrefino13
сегодня в 10:08
Думаю что и в гос думе не многие знают, кто она такая, и почему с ними рядом сидит...
Лично у меня не вызывает вопросов то, что Терешкова заседает в Думе, а вот многие из тех, кто сидит с ней рядом вопросы вызывают - по какому праву?!
Против_всех
Против_всех
сегодня в 10:08
Лёня попёр всех рвать
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 08:57
Рубин и Леонида с победой.
Надеюсь теперь попрёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Слуц космос...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:21
Лиха беда начало
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:20, ред.
Аномалия........

Арсенал этим же составом и с этим тренером в текущем сезоне обыгрывал ЦСКА,Спартак,Локомотив......

......и "приносит" в сезоне 6 очков Рубину....)))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:33
С почином, Леонид Викторович! Даже Лапочкин с его удалением не помог Туле)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:23, ред.
Рубин с 3 очками, очень важными.
Забавно было видеть, как один уважаемый пользователь, переобувается на ходу)). Это надо же так уметь!!!).
С победой Рубиновых!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Упустила Тула своё Щастье ;)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:52
Слуцкер - на выход !
За адекватность
За адекватность ответил мангo
сегодня в 00:44
давайте уточним и поставим все точкию вот ваши слова : "Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева" Теперь , то что касается Леонида он комментировал так : "ildar_3871 08.03.2020, 16:30 Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)" поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
Мой ответ 8 марта в 17.12
За адекватность
За адекватность ответил мангo
сегодня в 00:39, ред.
давайте уточним и поставим все точкию вот ваши слова : "Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева" Теперь , то что касается Леонида он комментировал так : "ildar_3871 08.03.2020, 16:30 Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)" поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
Зайдите в мои комментарии. Найдите ответ данному юзеру 8 марта, не поленитесь. Вы сами расставите точки над и. Если Вам не трудно. Мой ответ там о переобувании.
За адекватность
За адекватность ответил мангo
сегодня в 00:36
я вас понимаю , но вот его коммент так и и висит, что касается Леонида.. А Бердыев уже падишах туркменский сбитвй летчик, который потчуется каждый день свежим барашком а по ночам слушается скази на 1001 ночку как минимум нагреб) ildar_3871 08.03.2020, 16:30 Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)
Повторюсь, я всегда отвечу, за то, что пишу. Прежде чем писать проверю, но если буду неправ, принесу извинения. Такова моя личная позиция, поэтому и часто пишу, что это мое личное мнение. Но это не тот случай (чтобы извинится.)
мангo
мангo ответил За адекватность
сегодня в 00:30
Я разве спорю? Я уже сам посмотрел. В мои комментарии зайдите и увидите на какой его комментарий я ответил. Есть ли там Шаронов?
давайте уточним и поставим все точкию

вот ваши слова :

"Вы же пишите "Леня космос" Хотя правда писали после неудачного матча , что пора менять Леню на Бердыева"

Теперь , то что касается Леонида он комментировал так :

"ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)"

поэтому я Вас и поправил. А то, что касательно Бердыева, то тогда он Леонида не упоминал. Так что поправка моя была к месту так как вы упомянули Леню.
За адекватность
За адекватность ответил мангo
сегодня в 00:19
я вас понимаю , но вот его коммент так и и висит, что касается Леонида.. А Бердыев уже падишах туркменский сбитвй летчик, который потчуется каждый день свежим барашком а по ночам слушается скази на 1001 ночку как минимум нагреб) ildar_3871 08.03.2020, 16:30 Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)
Я разве спорю? Я уже сам посмотрел. В мои комментарии зайдите и увидите на какой его комментарий я ответил. Есть ли там Шаронов?
мангo
мангo ответил За адекватность
сегодня в 00:14, ред.
Вы уж не обессудьте. Но я привык отвечать, за то, что пишу. А то что человек изменил свой коммент, его право Зайдите на мои комментарии и увидите на какой коммент я ответил 8 марта. Я же не могу его коммент менять?
я вас понимаю , но вот его коммент так и и висит, что касается Леонида.. А Бердыев уже падишах туркменский сбитвй летчик, который потчуется каждый день свежим барашком а по ночам слушается скази на 1001 ночку как минимум нагреб)

ildar_3871
08.03.2020, 16:30
Пора вернуть Шаронова , чё то Леня не очень !)
мангo
мангo ответил andrefino13
сегодня в 00:11, ред.
Услышал звон? Читай внимательно, он не предлагал Бердыева.)))
ты даже не в курсе о чем разговор был) ахахха , отвянь уже хвостик
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:38, ред.
Результат в пользу
ФК Спартак...остальное мимо...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:34
Семья Семака ушла на карантин
ildar_3871
ildar_3871 ответил Миша Вилков
вчера в 23:13, ред.
Леша Миллер бы не одобрил твой посыл )
Нельзя судью отправлять в бан , Вилков всегда прав !)
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Иван Тасминский
вчера в 23:06
А можно Мишу Вилкова отправить в бан поотдыхать хотя бы на недельку?
Леша Миллер бы не одобрил твой посыл )
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 23:06
Рубин с победой!
Что происходит с Арсеналом?
Где та команда, что громила Локо, выигрывала у ЦСКА и др?
Левейшая победа в Сочи и два заслуженных поражения....
ildar_3871
ildar_3871 ответил Миша Вилков
вчера в 22:57
Да пускай жалуются )))
чё то и этот ушел , боятся они тебя , что то скажут и уходят )))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответил Миша Вилков
    вчера в 22:55
    Тут тебе не газпромовский матч тв, где про бомжей только хорошее. Газпром уничтожил чемпионат, в котором стало нормой плодить филиалы, катать договорняки и прочее. Так что будь готов тут читать многое про бомжей.
    А можно Мишу Вилкова отправить в бан поотдыхать хотя бы на недельку?
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