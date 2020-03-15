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«Спартак-2» в меньшинстве проиграл «Енисею»

вчера, 14:03
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

«Спартак-2» уступил «Енисею» в матче 27-го тура ФНЛ.

После этой встречи «Енисей» занимает 13-ю позицию в таблице (28 очков), а «Спартак-2» — 17-ю (26).

«Енисей» — «Спартак-2» — 1:0 (0:0)
Гол: Савичев 87

«Енисей»: Опарин, Никитин, Киреев (Шпитальный 66), Молчан, Хомуха, Песиков (Ужгин 64), Ломакин (Каретник 66), Савичев, Иванов (Комков 73), Ланин, Делькин (Лескано 74).

«Спартак-2»: Акмурзин, Шишкин, Воропаев, Петрунин, Тигиев, Дьяков, Оганесян, Игнатов, Литвинов, Нимели (Володкин 61), Самбу (Кутателадзе 81).

Предупреждения: Ломакин 6, Литвинов 28, Дьяков 30, Дьяков 35, Песиков 43, Савичев 45+1

Удаление: Дьяков 35

Напомним, что «Енисей» проиграл «Шиннику» в матче 26-го тура ФНЛ.

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