«Спартак-2» в меньшинстве проиграл «Енисею»

«Спартак-2» уступил «Енисею» в матче 27-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Енисей» занимает 13-ю позицию в таблице (28 очков), а «Спартак-2» — 17-ю (26).
«Енисей» — «Спартак-2» — 1:0 (0:0)
Гол: Савичев 87
«Енисей»: Опарин, Никитин, Киреев (Шпитальный 66), Молчан, Хомуха, Песиков (Ужгин 64), Ломакин (Каретник 66), Савичев, Иванов (Комков 73), Ланин, Делькин (Лескано 74).
«Спартак-2»: Акмурзин, Шишкин, Воропаев, Петрунин, Тигиев, Дьяков, Оганесян, Игнатов, Литвинов, Нимели (Володкин 61), Самбу (Кутателадзе 81).
Предупреждения: Ломакин 6, Литвинов 28, Дьяков 30, Дьяков 35, Песиков 43, Савичев 45+1
Удаление: Дьяков 35
Напомним, что «Енисей» проиграл «Шиннику» в матче 26-го тура ФНЛ.