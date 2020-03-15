«Ротор» обыграл «Шинник» и единолично возглавил ФНЛ

«Ротор» обыграл «Шинник» в матче 27-го тура ФНЛ.
«Ротор» (56) занимает 1-е место, «Шинник» (43) расположился на 6-й позиции.
«Шинник» — «Ротор» 0:1 (0:0)
Гол: Муллин 56
«Шинник»: Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков (Цховребов 88), Самойлов, Эктов, Пухов (Мацхарашвили 65), Кожемякин, Дроздов, Зинков, Низамутдинов.
«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Довбня, Денисов, Султонов (Серченков 46), Алейник (Песегов 46), Макаров, Ткачук, Галаджан (Кузнецов 81), Муллин (Полубояринов 90+2).
Предупреждения: Байрыев 42, Пухов 61, Ткачук 65, Щербаков 84
В другом матче этого тура «Химки» сыграли вничью с «Нефтехмиком».