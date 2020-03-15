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«Ротор» обыграл «Шинник» и единолично возглавил ФНЛ

вчера, 16:22
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«Ротор» обыграл «Шинник» в матче 27-го тура ФНЛ.

«Ротор» (56) занимает 1-е место, «Шинник» (43) расположился на 6-й позиции.

Химки, стадион Арена-Химки

«Шинник» — «Ротор» 0:1 (0:0)
Гол: Муллин 56

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков (Цховребов 88), Самойлов, Эктов, Пухов (Мацхарашвили 65), Кожемякин, Дроздов, Зинков, Низамутдинов.

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Довбня, Денисов, Султонов (Серченков 46), Алейник (Песегов 46), Макаров, Ткачук, Галаджан (Кузнецов 81), Муллин (Полубояринов 90+2).

Предупреждения: Байрыев 42, Пухов 61, Ткачук 65, Щербаков 84

В другом матче этого тура «Химки» сыграли вничью с «Нефтехмиком».

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Все комментарии
Vadik
Vadik ответил Александр Рябов
вчера в 21:03
Неожиданно. Уж на кого рассчитан антифутбол Шинника, так это на такие команды как Ротор. Видимо команда совсем уже переросла ФНЛ и готовится в Тинёк -))) И тренера слишком крутого для ФНЛ взяли...
Нормальный тренер. Будем объективны: помимо тренера ещё и деньги нужны. На одних понтах в РПЛ далеко не уедешь))))
Vadik
Vadik
вчера в 21:01
"Химки" тоже оступились с "Нефтехимоком", как и мы в прошлом туре. Всё пока идёт хорошо! ))) Рад, что Султонов в составе! Камиль забил опять.... Кто раньше мешал забивать в каждом матче?)))))))
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 18:35
Неожиданно. Уж на кого рассчитан антифутбол Шинника, так это на такие команды как Ротор. Видимо команда совсем уже переросла ФНЛ и готовится в Тинёк -))) И тренера слишком крутого для ФНЛ взяли...
Vadik
Vadik
вчера в 17:59
Спасибо, ребята, порадовали!! Приятная новость в первый день командировки!
ДСА
ДСА
вчера в 16:25
Им место в Премьер-Лиге.
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