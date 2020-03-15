«Химки» сыграли вничью с «Нефтехимиком»

«Химки» не смогли обыграть «Нефтехимик» в матче 27-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Химки» занимает 2-ю позицию в таблице (54), а «Нефтехимик» — 5-ю (48).
«Нефтехимик» — «Химки» 2:2 (1:1)
Голы: Петров 23 (пенальти), Акбашев 69 — Трошечкин 29, Трошечкин 50
«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Киреев (Соловьев 53), Семенов (Лелюкае 64), Ширяев, Акбашев, Уридия (Котик 90), Юшин (Хубаев 46), Ситдиков, Кленкин, Петров.
«Химки»: Хомич, Смирнов, Гапон, Тихий, Данилкин, Корян (Георгиевский 75), Полярус (Каменщиков 74), Боженов (Алиев 84), Трошечкин, Мартусевич, Барков (Скворцов 88).
Предупреждения: Ситдиков 10, Трошечкин 19, Семенов 30, Лелюкаев 88
В другом матче этого тура «Спартак-2» в меньшинстве проиграл «Енисею».