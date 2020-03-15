Нобоа и Мостовой добыли победу для «Сочи» в матче с «Краснодаром»

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ.
После этой встречи «Сочи» занимает 11-ю позицию в таблице (24 очка), а «Краснодар» — вторую (41).
Сочи, стадион «Фишт»
«Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
Голы: Нобоа 47, Мостовой 90+2
«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Калугин 90+2), Маргасов, Заика, Нобоа, Цаллагов, Кокорин (Карапетян 90+5), Мостовой, Заболотный (Бурмистров 73)
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Мартынович, Рамирес, Газинский (Уткин 61), Олссон (Сорокин 84), Мануэл Фернандеш (Сулейманов 65), Ари, Вандерсон, Берг
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Нобоа 64, Сулейманов 89
Судья: Иванов Сергей.
В другом матче тура «Спартак» добыл волевую победу над «Оренбургом».
а во-вторых, ахмат вылетит, и у вас совсем беда будет!
а во-вторых, ахмат вылетит, и у вас совсем беда будет!
Да и Берг не прима, чтобы из матча в матч падать на пенальти.
Уже не верят после Спартака. И с нами пенальти был на тоненького. Могли и не дать, ибо Кутепов не цеплял шведа, а тот скорее сам запутался в его ногах. Но основания для "точки" были - не спорю.
Да и Берг не прима, чтобы из матча в матч падать на пенальти.
Уже не верят после Спартака. И с нами пенальти был на тоненького. Могли и не дать, ибо Кутепов не цеплял шведа, а тот скорее сам запутался в его ногах. Но основания для "точки" были - не спорю.
Сам рукой сыграл на 25-й минуте и давай комедию ломать в сторону Иванова...выпрашивая пенальти...
В Бразилии наверно карнавал неделю был...когда этот тип гражданство поменял....
Сам рукой сыграл на 25-й минуте и давай комедию ломать в сторону Иванова...выпрашивая пенальти...
В Бразилии наверно карнавал неделю был...когда этот тип гражданство поменял....
Там одни барыги, которым футбол похрену...
Если только переименовать Сочи в Араратт.
Там одни барыги, которым футбол похрену...
Если только переименовать Сочи в Араратт.
Похоже если Ротенберг позволит, то Сочи будет клубом номер 1.
Похоже если Ротенберг позволит, то Сочи будет клубом номер 1.
"Сочи" в середине таблицы и навряд ли покинет Лигу...
Очень хорошо,что такая хорошо укомплектованная команда,с отличной ареной пришла не на один сезон....
"Сочи" в середине таблицы и навряд ли покинет Лигу...
Очень хорошо,что такая хорошо укомплектованная команда,с отличной ареной пришла не на один сезон....
Дюков молодец,все для зени делает как ему надо(((
Дюков молодец,все для зени делает как ему надо(((