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Нобоа и Мостовой добыли победу для «Сочи» в матче с «Краснодаром»

вчера, 15:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ.

После этой встречи «Сочи» занимает 11-ю позицию в таблице (24 очка), а «Краснодар» — вторую (41).

Сочи, стадион «Фишт»

«Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)
Голы: Нобоа 47, Мостовой 90+2

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Калугин 90+2), Маргасов, Заика, Нобоа, Цаллагов, Кокорин (Карапетян 90+5), Мостовой, Заболотный (Бурмистров 73)
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Мартынович, Рамирес, Газинский (Уткин 61), Олссон (Сорокин 84), Мануэл Фернандеш (Сулейманов 65), Ари, Вандерсон, Берг
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Нобоа 64, Сулейманов 89

Судья: Иванов Сергей.

В другом матче тура «Спартак» добыл волевую победу над «Оренбургом».

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Ген Геныч
сегодня в 09:37
Сочинцы набирают форму, всем будет тяжело играть с ними
dok66
dok66
сегодня в 07:59
Опять Зенит отпустили . Что ж такое ?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:25
Поздравляю Сочи с победой
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17, ред.
Неожиданно, очень неожиданно.
valt134
valt134
сегодня в 02:52
Дело гутаришь...
мангo
мангo
сегодня в 01:52
договорняк!
Pashok00786
Pashok00786
вчера в 21:29
Вообщем сегодня как и весь сезон у Краснодара начиная с Порту....один матч мы играем как бешенные другой ходим по полю думая что делать с мячиком ...качели продолжаются...но Оллсон это не что сколько можно говорить что у нас нету центра поля ...первый гол из за него и еще два должны были быть из-за его обрезов...все приемы мяча лицом к своим ворота все передачи назад нет обострения...мурад олегович найдите центрального нормального а это чудо гоните...
Константин Белых
Константин Белых ответил Wolf77785
вчера в 21:20
во-первых 18 тогда уж! 6 очков от проекта спартака! а во-вторых, ахмат вылетит, и у вас совсем беда будет!
    Slepowron
    Slepowron
    вчера в 21:20
    Третий год подряд, как Краснодар выходит на 2 место и можно оторваться, проигрыш последнему месту.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Константин Белых
    вчера в 21:14
    А также особенно поздравляем болельщиков великого Зенита с гарантированной форой 12 очков следующего сезона. Ура!
    во-первых 18 тогда уж! 6 очков от проекта спартака!
    а во-вторых, ахмат вылетит, и у вас совсем беда будет!
    makkie
    makkie ответил Faustello
    вчера в 21:13
    Не ну играли мы сегодня отвратительно, но пенальти то был черт возьми)))
    Серёжа Иванов такие не даёт :))

    Да и Берг не прима, чтобы из матча в матч падать на пенальти.
    Уже не верят после Спартака. И с нами пенальти был на тоненького. Могли и не дать, ибо Кутепов не цеплял шведа, а тот скорее сам запутался в его ногах. Но основания для "точки" были - не спорю.
    Faustello
    Faustello ответил makkie
    вчера в 21:08
    Не ну играли мы сегодня отвратительно, но пенальти то был черт возьми)))
    makkie
    makkie ответил Faustello
    вчера в 20:59
    Нда, не о таком театре мы мечтали... (но судья все так тридвараз на Берге чистый пеналь)
    Ага, хотели второй пенальти и выиграть? Фигушки)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:54
    Ари такой кекс наглющий....пробу ставить негде....
    Сам рукой сыграл на 25-й минуте и давай комедию ломать в сторону Иванова...выпрашивая пенальти...
    В Бразилии наверно карнавал неделю был...когда этот тип гражданство поменял....
    karnager
    karnager
    вчера в 20:41
    Матч не смотрел. А как топ-связка КоЗа сыграла ? Кокорин-Заболотный ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил bacek15
    вчера в 20:16
    Есть хорошие игроки, есть классный стадион, есть денежный спонсор - что ещё нужно? Вполне исчерпывающий набор для игры в премьер-лиге.
    Но не для Сочей.
    Там одни барыги, которым футбол похрену...
    Если только переименовать Сочи в Араратт.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:12
    Федотов - самый талантище из всех наших псевдотренеров, из любого 77 может сделать конфетку ...
    Похоже если Ротенберг позволит, то Сочи будет клубом номер 1.
    bacek15
    bacek15 ответил makkie
    вчера в 20:11
    Сейчас Сочи еще пару матчей выиграет, чтобы не вылететь. Госзаказ в действии, всё работает. Ну а то, что на Сочи почти не ходят зрители - не беда. Сгонят бюджетников на крайняк 😊
    Есть хорошие игроки, есть классный стадион, есть денежный спонсор - что ещё нужно? Вполне исчерпывающий набор для игры в премьер-лиге.
    makkie
    makkie
    вчера в 19:57
    Сейчас Сочи еще пару матчей выиграет, чтобы не вылететь. Госзаказ в действии, всё работает. Ну а то, что на Сочи почти не ходят зрители - не беда. Сгонят бюджетников на крайняк 😊
    galem72
    galem72
    вчера в 19:50
      mortid
      mortid
      вчера в 19:47
      Как-то подозрительна такая прыть Сочи )))))))
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      вчера в 19:26
      Ну зенит2 остаётся в лиге,ура газпром народное достояние ведь
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
      вчера в 19:18
      Поздравляю всех.... "Сочи" в середине таблицы и навряд ли покинет Лигу... Очень хорошо,что такая хорошо укомплектованная команда,с отличной ареной пришла не на один сезон....
      С отличной ареной незаконной ну впрочем как в духе газпрома и их проектов
      Константин Белых
      Константин Белых ответил Jeck Denielse
      вчера в 19:10
      Поздравляю всех.... "Сочи" в середине таблицы и навряд ли покинет Лигу... Очень хорошо,что такая хорошо укомплектованная команда,с отличной ареной пришла не на один сезон....
      А также особенно поздравляем болельщиков великого Зенита с гарантированной форой 12 очков следующего сезона. Ура!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:04
      Поздравляю всех....
      "Сочи" в середине таблицы и навряд ли покинет Лигу...
      Очень хорошо,что такая хорошо укомплектованная команда,с отличной ареной пришла не на один сезон....
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 19:00
      Молодцы!!!
      andreika20133
      andreika20133 ответил ЮГ РОССИИ
      вчера в 18:57
      Судя по миграции игроков это скорее Зенит фарм клуб Ростова.)))Ты как считаешь?)))
      Ты недельку подожди . А там посмотрим как Ростов продастся Газпрому------ Вы же так думаете ---когда побеждает Зенит или Сочи. Сегодня судя по вашим визгам в прошлых коментах с огромным интересом продался Краснодар.У вас же на другое не хватает воображения.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил starche
      вчера в 18:54
      Но спектакль был поставлен быками
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      вчера в 18:48
      Сочи сейчас будут вытягивать все клубы РПЛ!!!!На верху сказали ,что этот клуб должен остаться в РПЛ и тут дело далеко не в Зените уже и его фарм клубе!!!!Люди по выше Миллера решили оставить его в РПЛ и с этим ничего не поделать!!!!!!!РПЛ все больше напоминает Серию А времен Берлускони !!!!!!
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      вчера в 18:43
      ВОт вам и миллер лига что делает!
      Дюков молодец,все для зени делает как ему надо(((
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