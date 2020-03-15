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Де Рон: «Гасперини изменил психологию в „Аталанте“»

вчера, 20:41

Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Рон в разговоре с изданием  Cronachedispogliatoio высказался о главном тренере команды Джан Пьеро Гасперини.

Он заставляет тебя работать так много и так тяжело… Ты всегда в форме. Гасперини требует всё большего и большего от каждого, он до сих пор это делает. Он говорит нам: «Мы можем прибавить в технике, тактике и физических данных». Он изменил психологию в клубе.

Отметим, что ранее Гасперини прокомментировал выступления «Аталанты» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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