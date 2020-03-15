Де Рон: «Гасперини изменил психологию в „Аталанте“»

Полузащитник «Аталанты» в разговоре с изданием Cronachedispogliatoio высказался о главном тренере команды .

Он заставляет тебя работать так много и так тяжело… Ты всегда в форме. Гасперини требует всё большего и большего от каждого, он до сих пор это делает. Он говорит нам: «Мы можем прибавить в технике, тактике и физических данных». Он изменил психологию в клубе.