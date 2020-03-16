Глава Ла Лиги допустил возможность, что чемпионат не будет доигран

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о судьбе чемпионата, который в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

За выходные я провел множество телефонных переговоров с европейскими организациями и президентами испанских клубов, так как нам нужно всё скоординировать. Наступает очень важная неделя. Я общался с главами итальянской, немецкой, других лиг. Нам нужно согласовать календари.

Коронавирус — вопрос врачей, а нам необходимо решить экономические проблемы, которые он вызвал. У нас есть сотни контрактов на трансляции футбола по всему миру. Нет показов — нет денег, это очевидно. Мы не доиграли 25 процентов чемпионата, поэтому весь бюджет необходимо будет пересмотреть. Мы не получим четверть запланированного дохода, если чемпионат не будет доигран до конца.

Все бюджеты команд будут скомпрометированы, если соревнование не будет закончено, но я уверен, что оно закончится.