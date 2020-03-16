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Глава Ла Лиги допустил возможность, что чемпионат не будет доигран

вчера, 11:09

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о судьбе чемпионата, который в данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

За выходные я провел множество телефонных переговоров с европейскими организациями и президентами испанских клубов, так как нам нужно всё скоординировать. Наступает очень важная неделя. Я общался с главами итальянской, немецкой, других лиг. Нам нужно согласовать календари.

Коронавирус — вопрос врачей, а нам необходимо решить экономические проблемы, которые он вызвал. У нас есть сотни контрактов на трансляции футбола по всему миру. Нет показов — нет денег, это очевидно. Мы не доиграли 25 процентов чемпионата, поэтому весь бюджет необходимо будет пересмотреть. Мы не получим четверть запланированного дохода, если чемпионат не будет доигран до конца.

Все бюджеты команд будут скомпрометированы, если соревнование не будет закончено, но я уверен, что оно закончится. 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Agamaga
вчера в 21:18
Можно, конечно, разные байки придумать на этот счёт, но неужели у вас есть уверенность, что с такой поршивой игрой Реал бы выиграл чемпионат?
Что у Реала поршивая то и у Барсы 50 на 50 шансы. Но Реал хотя бы в личных встречах преуспел а Барса что?
Agamaga
Agamaga
вчера в 19:07
Пусть надевают ОЗК и играют сколько хотят. Самый простой и надёжный способ не заболеть вирусом. Правда, скорости упадут на поле, но хотя бы доиграют сезон по-честному.
Для тех игроков, которые хотят демонстрировать свой торс или новую причёску это худшее решение
Agamaga
Agamaga ответил Шишанутый
вчера в 18:59
Можно, конечно, разные байки придумать на этот счёт, но неужели у вас есть уверенность, что с такой поршивой игрой Реал бы выиграл чемпионат?
neomessi
neomessi
вчера в 18:13
Нет, надо подождать! Пройдет все это. Надо сыграть хотя бы 3-4 тура.
Стеллс
Стеллс
вчера в 16:44
Новых новостей,Реалу привет:УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся (As).
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:10, ред.
Что. ? Ты вообще в курсе клубы могут санкции понести за то что не отпускают в сборную на офиц турнир ? Не читал что в марте и апреле разрешили не отпускать в сборную из за вируса ? Это не хоккей тут у клубов такой воли нет не отпускать. Турниры межнациональные стоят выше в футболе чем клубные, а межнациональные клубные выше чем региональные...... так что лиги и Федерации стран в полном подчинении и ( УЕФА Конебол и т до по регионам) и ФИФА. Ты когда нибудь видел что бы матч лиги чемпионов переносился из за кого то регионального тутовников.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Cympak-05
вчера в 14:45, ред.
Причём тут твоё евро ? Клубы если захотят на евро болт закинут . У клубов миллионные контракты и обязательства и их интересы стоят при выше всего . Евро же вообще не коммерческий турнир . И если на кону будет чемпионаты или евро то все выберут чемпионаты. Никто чемпионаты отменять не будет и евро , скорее наоборот евро отменят
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:24
Значит очередной кабенетный титул подарят Барселоне! Дождались пока она на первое место выйдет и сразу же остановили чемпеонат ведь понемают что с такой игрой не на долго она бы там задержалась.
NOVA
NOVA
вчера в 13:54
надеюсь сезон будет до игран, лучше позже чем никогда!! не охота что бы Реал потерял заслуженное чемпионство!!!
Шатаут
Шатаут
вчера в 13:28
Здоровье и жизнь важнее, чем бабки... Лучше бы не считали финансовые потери, а скинулись все на разработку вакцины... А так все сидят и ждут когда коронавирус загнется сам... Глупые все-таки люди на планете Земля...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:03
чемпионат можно в xbox доиграть
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 12:59
«Мы собираемся закончить сезон, мы работаем с другими лигами, чтобы соответствовать датам» Обратите внимание в оригинале говориться, что они хотят закончить сезон, осталось определится с датами. А вот конкретные слова Тебаса: "Командный бюджет будет скомпрометирован, если соревнование не будет закончено, но я уверен, что оно закончится" P.S. Ошибка кроется, в том, что они имеют ввиду, что чемпионат закончится в полном объёме и скорее всего летом в июне, а не завершится недоиграным.
Спасибо за корректировку
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:41, ред.
«Мы собираемся закончить сезон, мы работаем с другими лигами, чтобы соответствовать датам»
Обратите внимание в оригинале говориться, что они хотят закончить сезон, осталось определится с датами.
А вот конкретные слова Тебаса: "Командный бюджет будет скомпрометирован, если соревнование не будет закончено, но я уверен, что оно закончится"
P.S. Ошибка кроется, в том, что они имеют ввиду, что чемпионат закончится в полном объёме и скорее всего летом в июне, а не завершится недоиграным.
Сп62
Сп62
вчера в 12:33
Когда дело касается таких бабок, следует очень крепко подумать об отмене чемпионата и Ла Лиги, и ЧЕ 2020.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:07
Масоны создали ажиотаж,страх для каких то целей.Массовый психоз.
ДСА
ДСА
вчера в 11:46
Эспаньол не вылетит, Барселона не станет чемпионом.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 11:44
Вообщем футбол впал в глубокий хаос!!!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:37
Перевод не правильный. Решение ещё не принято потому что, ждут решения о Евро 2020. Если его не перенесут то чемпионаты вряд ли будут доиграны. В случаи переноса Евро 2020 будет составлен Календарь
112910415
112910415
вчера в 11:33
надеюсь, преждевременное заявление
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:31
Самый неприятный вариант. Все команды будут разочарованы, особенно те, что еще могут улучшить положение.
ОПС
ОПС
вчера в 11:25
Как же все это плохо.
particular
particular ответил sihafazatron
вчера в 11:19
Это ещё не окончательное решение, но хотелось бы, что бы все чемпы и ек доиграли
Дааа... Приостановка и отмена турниров - это только видимая часть айсберга проблем... Неправильно принятые решения могут серьёзно пошатнуть многие околофутбольные процессы... Потеря трансляций и деформация спонсорских контрактов - это сильный удар...
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:14
Даже так?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:12
Это ещё не окончательное решение, но хотелось бы, что бы все чемпы и ек доиграли
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