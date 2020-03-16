Ширер: «Нельзя признавать „Ливерпуль“ чемпионом, если не доиграют сезон»

Бывший английский футболист считает, что «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, если турнир не будет доигран.

Если, а это большое если, доиграть сезон не будет возможности, то нельзя будет определить победителя или проигравшего.

Это очень жестоко для «Ливерпуля». Однако я не думаю, что это будет честно, если им достанется титул при таких обстоятельствах.