Ширер: «Нельзя признавать „Ливерпуль“ чемпионом, если не доиграют сезон»

Бывший английский футболист Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, если турнир не будет доигран.
Если, а это большое если, доиграть сезон не будет возможности, то нельзя будет определить победителя или проигравшего.
Это очень жестоко для «Ливерпуля». Однако я не думаю, что это будет честно, если им достанется титул при таких обстоятельствах.
Парни выдают по-настоящему крутой сезон и творят историю, а всякие неудачники уже начинают плясать на костях самого сильного клуба Англии, собравшего в два раза больше значимых европейских трофеев, чем его ближайший преследователь.
Парни выдают по-настоящему крутой сезон и творят историю, а всякие неудачники уже начинают плясать на костях самого сильного клуба Англии, собравшего в два раза больше значимых европейских трофеев, чем его ближайший преследователь.
Но думаю, что Ливерпуль заслужил чемпионство. Пеп их два месяца назад поздравил и признал.
Будет большая несправедливость если аннулируют этот сезон.
Но думаю, что Ливерпуль заслужил чемпионство. Пеп их два месяца назад поздравил и признал.
Будет большая несправедливость если аннулируют этот сезон.
Не по вине Ливерпуля.
Не по вине Ливерпуля.