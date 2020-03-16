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Ширер: «Нельзя признавать „Ливерпуль“ чемпионом, если не доиграют сезон»

вчера, 09:31

Бывший английский футболист Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» нельзя признавать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, если турнир не будет доигран. 

Если, а это большое если, доиграть сезон не будет возможности, то нельзя будет определить победителя или проигравшего.

Это очень жестоко для «Ливерпуля». Однако я не думаю, что это будет честно, если им достанется титул при таких обстоятельствах. 

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СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ ответил Заратустра
вчера в 16:31
Никто не может этого знать. Ливер на спаде и может выдать серию из поражений вперемешку с ничейками и не набрать нужного кол-ва очков. А его преследователи, видя, что ливер спотыкается (как Джерард), могут вдохновиться этим и выиграть все оставшиеся матчи. Я считаю такой сценарий вполне реалистичным. Ничего нельзя исключать. Это футбол😁. Так что нужно или доиграть сезон или отменить его. Точка.
Мой сценарий реалистичный. Твой сценарий фантастический. Если учесть, что Ливерпуль закончил своё выступление в ЛЧ, не надо распыляться на два фронта, то твой сценарий супер фантастический. То, что МС сможет выиграть все оставшиеся матчи, вполне возможно, как и то, что в оставшихся девяти матчах, Ливерпуль уж два матчи выиграет, этого вполне достаточно, чтобы быть недосягаемым для конкурента-МС. Можно не любить Ливерпуль, но нельзя не признавать очевидные вещи, что Ливерпуль лучший в этом сезоне в Англии.
ЮHBA
ЮHBA ответил Шишанутый
вчера в 15:10
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Заратустра
    вчера в 14:57
    Никто не может этого знать. Ливер на спаде и может выдать серию из поражений вперемешку с ничейками и не набрать нужного кол-ва очков. А его преследователи, видя, что ливер спотыкается (как Джерард), могут вдохновиться этим и выиграть все оставшиеся матчи. Я считаю такой сценарий вполне реалистичным. Ничего нельзя исключать. Это футбол😁. Так что нужно или доиграть сезон или отменить его. Точка.
    Ну ты сравнил, в 2014 г преимущество Ливерпуля было 7 очков, сейчас 25+ плюс у Ливерпуля график ближайших игр, это МС, Брайтон, Бернли и АВ, 2 победы Ливерпуль чемпион, или одна на Этихад, но ты продолжай верить, лол.
    Заратустра
    Заратустра ответил СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
    вчера в 14:32
    Никто не может этого знать. Ливер на спаде и может выдать серию из поражений вперемешку с ничейками и не набрать нужного кол-ва очков. А его преследователи, видя, что ливер спотыкается (как Джерард), могут вдохновиться этим и выиграть все оставшиеся матчи. Я считаю такой сценарий вполне реалистичным. Ничего нельзя исключать. Это футбол😁. Так что нужно или доиграть сезон или отменить его. Точка.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 14:31
    Ширер прав. Такой титул можно назвать только кабенетным и уважать его не кто не будет. Надо выигрывать на поле а не ждать решения по кабенетам дадут тиутл или не дадут как делают Ливер и Джерард.
    vastudio
    vastudio ответил ilyafrom
    вчера в 14:25
    Аннулировать результаты, признать чемпионат несостоявшимся. Или доиграть полностью. Третьего не дано
      СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
      СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
      вчера в 13:43
      Надо доиграть сезон, если нет такой возможности, тогда надо признать Ливерпуль чемпионом АПЛ. Де-факто Ливерпуль чемпион. Между первым и вторым местом разница+25.при оставшихся доиграть 9-ти турах. Неужели кто-то верит, что в оставшихся 9-ти турах, Ливерпуль не выиграет две игры?! Две игры, которые его делают недосягаемым для МС.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      вчера в 13:17
      Надо доиграть!
      Заратустра
      Заратустра
      вчера в 13:14
      Это проклятие Джерарда в действии. Он заразил ливер своим вечным лузерством в АПЛ))
      Spellman
      Spellman
      вчера в 12:35, ред.
      Все забывают про дно чемпионата, если признают чемпионство Ливерпуля, придется выгонять команды, которые остались в красной зоне. Надо доигрывать нормально чемпионат.
      Виталик ManUtd Rus
      Виталик ManUtd Rus
      вчера в 12:21
      Чемпионат нужно доиграть !
      ЮHBA
      ЮHBA
      вчера в 12:10
      Всякие буквоеды-формалисты будут орать про аннулирование сезона, а люди разумные и честные понимают, что Ливерпуль заслужил чемпионство ибо отрыв не 2 и даже 10 очков. Но все же надеюсь чемп доиграют.
      realmadrid92
      realmadrid92
      вчера в 11:33
      Думаю будет правильней всего сделать так, что все команды начнут чемпионат с текущим кол-м очков. Если конечно не доиграют летом.
      Estiva
      Estiva
      вчера в 11:12
      Ну теперь-то можно с удовольствием ехидничать по этому поводу, дразня Ливерпуль несостоявшимся чемпионством, которое они заслужили, как никто другой в истории АПЛ, ибо никто не набирал столько очков, сколько набрали они к текущему туру.
      Парни выдают по-настоящему крутой сезон и творят историю, а всякие неудачники уже начинают плясать на костях самого сильного клуба Англии, собравшего в два раза больше значимых европейских трофеев, чем его ближайший преследователь.
      Martini_1987
      Martini_1987
      вчера в 11:06
      Да уж, будто бы ливерпуль не хочет доигрывать сезон, летом доиграют как-нибудь
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 11:01
      6|27 надо всего набрать, нуда нуда))) Доиграим два матча, и Ширер попустится))
      ilyafrom
      ilyafrom
      вчера в 10:54
      Аннулировать результаты, признать чемпионат несостоявшимся. Или доиграть полностью. Третьего не дано
      112910415
      112910415
      вчера в 10:37
      надо доиграть после перерыва, иначе безумные "законники" не уймутся
      112910415
      112910415
      вчера в 10:36
      тот случай, когда формализм в исполнении закона является , по сути,преступлением !
      Artuom
      Artuom
      вчера в 10:32
      Глупость... Ливеру ещё играть 9 матчей(27 возможных очков). Кто-то реально думает что даже если Ливер на спаде они не смогут набрать ещё 6 очков из возможных 27 играя против КП, АВ, Брайтона, Бернли, Нькасла???
      Шатаут
      Шатаут
      вчера в 10:04
      Правила должны быть для всех одинаковыми.. Нигде не написано при каком отрыве в случае остановки в АПЛ надо признавать чемпиона, если он таковым еще не стал до остановки... А Ливер таким еще не является... Уж точно это не будут признавать остальные команды путем высказывания своего мнения... Это будут решать чиновники АПЛ... Прецедента создавать нельзя... Так что всем придеться подождать, в том числе Ливеру и его почитателям...
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 10:02
      Еще один...
      azkan
      azkan
      вчера в 09:41
      Конечно стать чемпионом при таких обстоятельствах совсем не айс. Будут много разговоров о честности и тд. Вот как Ширер.
      Но думаю, что Ливерпуль заслужил чемпионство. Пеп их два месяца назад поздравил и признал.
      Будет большая несправедливость если аннулируют этот сезон.
      Lewa2708
      Lewa2708
      вчера в 09:40
      Никто не хочет чемпионства Ливерпуля, люди жаждут продолжить эту травлю
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 09:40
      Какая разница какой отрыв 25 очков или 5?...если чемпионат не будет доигран не должно быть победителей и побежденных...
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
      вчера в 09:35
      Это будет не честно выкладываться на 100%- иметь отрыв в 25 очков и не получить титул, потому что случилось ЧП.
      Не по вине Ливерпуля.
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