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Дель Пьеро: «Дибала идеально подходит для связывания полузащиты с атакой»

сегодня, 00:27

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро в интервью Sky Sport Italia высказался о том, какую роль в составе туринцев стоит отводить нападающему Пауло Дибале.

Он должен играть возле ворот соперника, но я не совсем вижу его в роли центрфорварда, даже если он способен создавать свободное пространство для партнеров по команде. По моему мнению, он идеально подходит для того, чтобы связывать полузащиту и атаку.

Отметим, что ранее Дель Пьеро высказался о другом нападающем «Юве»Криштиану Роналду.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:14
У Ювентуса отличная атака
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:48
мечта любого клуба!
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