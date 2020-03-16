Дель Пьеро: «Дибала идеально подходит для связывания полузащиты с атакой»

Бывший форвард «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia высказался о том, какую роль в составе туринцев стоит отводить нападающему .

Он должен играть возле ворот соперника, но я не совсем вижу его в роли центрфорварда, даже если он способен создавать свободное пространство для партнеров по команде. По моему мнению, он идеально подходит для того, чтобы связывать полузащиту и атаку.